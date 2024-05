Intel wil chipfabriek bouwen in Ierland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel zou plannen hebben om een chipfabriek te bouwen in Ierland. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van informatie van ingewijden. Het zou gaan om een deal tussen Intel en Apollo Global Management, dat ruim 11 miljard dollar zou investeren om de fabriek te helpen bouwen, schreef de zakenkrant, zonder verdere details te melden. Een aantal andere investeringsbedrijven, waaronder KKR en infrastructuurinvesteerder Stonepeak, waren ook in de running, volgens de krant. De gesprekken tussen Intel en Apollo zouden in een vergevorderd stadium zijn en een aankondiging volgt mogelijk in de komende weken, aldus de zakenkrant. Onder leiding van CEO Pat Gelsinger bouwt of breidt Intel fabrieken uit in Arizona, Ohio, Ierland en op verschillende andere locaties, om te profiteren van de stijgende vraag naar chips. Daarvoor kreeg Intel in maart nog een subsidie van de Amerikaanse regering van 8,5 miljard dollar toegewezen. Het uitbreiden van de capaciteit is ook bedoeld om beter te kunnen concurreren met marktleiders TSMC en Samsung. Het aandeel Intel noteerde maandag voorbeurs 1,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

