Beursblik: geen vuurwerk van ABN AMRO verwacht

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal bij de aankomende kwartaalcijfers waarschijnlijk geen vuurwerk laten zien. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten, gepubliceerd door de bank.

De analisten rekenen gemiddeld op een daling van de nettowinst tot 493 miljoen euro, van 523 miljoen een jaar eerder.

De nettorentebaten dalen ook licht van 1,62 miljard euro een jaar eerder tot 1,56 miljard euro afgelopen kwartaal, verwachten de analisten gemiddeld, maar de fee-inkomsten stijgen juist van 444 miljoen tot 459 miljoen euro. Met de hogere overige inkomsten brengt dit de operationele inkomsten naar verwachting op 2,13 miljard euro, nauwelijks minder dan de 2,14 miljard euro een jaar eerder.

De operationele kosten dalen volgens de consensus van 1,41 miljard tot 1,35 miljard euro, maar de voorzieningen voor oninbare leningen lopen op van 14 miljoen tot 82 miljoen euro. De bijdrage aan de stroppenpot blijft wel relatief beperkt op 13 basispunten van de risicogewogen balans.

De operationele winst voor belastingen van 698 miljoen euro zou net als een jaar eerder voor de helft afkomstig zijn van de Corporate Banking-divisie, en daarnaast voor een fors deel van de tak Personal & Business Banking. Wealth Management ziet de bijdrage dalen naar 125 miljoen euro, voorzien de analisten.

Kepler Cheuvreux verwacht "niets spannends" voor het eerste kwartaal. Kepler werd in zijn laatste rapport iets positiever over meevallende risicokosten voor de bank dit jaar, terwijl de hogere kosten voor AT1-kapitaal de winst in de komende jaren met enkele procenten zal laten dalen. De aandacht zal vooral uitgaan naar de rentebaten, die zullen worden afgezet tegen de doelstelling voor 2024 van 5,3 miljard euro.

Goldman Sachs haalde ABN AMRO een maand geleden van zijn kooplijst, nadat de aandelen van banken in de voorgaande periode zeer sterk waren gestegen. Sinds het begin van het jaar steeg het aandeel met 18 procent, hoewel de verwachtingen voor de winst per aandeel in 2024 en 2025 juist zijn gedaald, wat betekent dat de waardering is toegenomen en geen korting meer geeft ten opzichte van andere banken.

Sinds Goldman het aandeel in september 2022 op zijn kooplijst zette, is het aandeel zelfs met 81 procent gestegen.

ABN AMRO publiceert de resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar woensdag voorbeurs. Het aandeel stond maandagmiddag 1,1 procent in de plus.