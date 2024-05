Eurocommercial staakt overname Westland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties en AG Real Estate hebben de gesprekken over een overname van winkelcentrum Westland in Anderlecht gestaakt. Dit meldde ING maandag in een rapport. Volgens de Belgische pers werd Westland gewaardeerd op circa 350 miljoen euro, "een stevige omvang", aldus ING. De bank schat de oorlogskas van Eurocommercial op circa 140 miljoen euro, maar zag ook wat creatieve oplossingen om hoger uit te kunnen komen, zoals bijvoorbeeld de oprichting van een joint venture. "We waarderen het dat Eurocommercial de ogen open houdt voor andere, makkelijkere of snellere investeringskansen om zo de aanwezigheid in België te vergroten", aldus ING. De bank handhaaft het koopadvies met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel Eurocommercial noteerde maandag 0,7 procent hoger op 22,15 euro. Bron: ABM Financial News

