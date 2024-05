Beursblik: Euronext boekt meer handelsinkomsten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk geprofiteerd van hogere handelsinkomsten, waardoor de omzet op kwartaalbasis is gestegen. Dit is de verwachting van ING in aanloop naar de cijfers van de beursuitbater, die dinsdag nabeurs verschijnen.

ING rekent op een stijging van de inkomsten uit effectenhandel van 124,5 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2023 naar 130,0 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2024. De analistenconsensus gaat uit van 134,7 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen de handelsinkomsten uit op 128,9 miljoen euro.

De omzet uit nieuwe beursnoteringen schat ING in op 57,6 miljoen euro, tegenover 56,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en boven de analistenconsensus van 56,5 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen de opbrengsten uit nieuwe beursnoteringen uit op 54,7 miljoen euro.

De totale omzet van Euronext moet op kwartaalbasis stijgen van 374,1 miljoen naar 388,7 miljoen euro, denkt ING. Hier gaat de markt uit van 393,6 miljoen euro, tegenover 372,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

Verder zou de aangepaste EBITDA in het eerste kwartaal moeten uitkomen op 222,6 miljoen euro, aldus ING, versus 216,3 miljoen euro in de drie maanden ervoor en 218,5 miljoen euro een jaar eerder. De consensus voorspelt een aangepaste EBITDA van 234,9 miljoen euro.

De bijbehorende EBITDA-marge van 57,3 procent die ING inschat voor het eerste kwartaal, is lager dan de marge van 58,7 procent een jaar eerder en ook iets lager dan de 57,8 procent in het vierde kwartaal. De consensus verwacht juist een gestegen EBITDA-marge van 59,7 procent.

Onder de streep resteerde volgens ING een nettowinst van 129,8 miljoen euro in het eerste kwartaal, waar dat in het vierde kwartaal 130,6 miljoen euro was en een jaar geleden 96,5 miljoen euro. De markt voorspelt een nettowinst van 134,9 miljoen euro.

De onderliggende operationele kosten zijn volgens ING op kwartaalbasis gestegen van 157,8 naar 166,1 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 kwamen de onderliggende kosten uit op 153,8 miljoen euro. De analistenconsensus rekent op onderliggende operationele kosten van 158,7 miljoen euro.

Outlook

In 2024 zal Euronext de focus blijven houden op de kosten en verwacht het bedrijf dat besparingen en synergieën de inflatie en de kostenstijging in 2023 zullen compenseren, zo zei de beursuitbater bij de jaarcijfers in februari.

Als gevolg hiervan verwacht Euronext dat de onderliggende kosten in 2024 ongeveer 625 miljoen euro zullen bedragen, inclusief ongeveer 10 miljoen euro voor de financiering van groeiprojecten en exclusief de mogelijke impact van de wisselkoersen gedurende het jaar, zei het bedrijf drie maanden geleden.

Het aandeel Euronext noteerde maandag 0,3 procent lager op 86,80 euro.