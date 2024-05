Valuta: dollar lijkt vermoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar vertoont tekenen van vermoeidheid onder invloed van een zwakkere economische activiteit in de VS, toegenomen risicobereidheid en het valutabeleid van China en Japan dat zwakte van de lokale munt verhindert. Dat stelde Paul Mackel van HSBC maandag. Vorige week steeg de dollar met 1,8 procent ten opzichte van de yen, tot 155,75. Het was de zevende week van stijging in negen weken. Ten opzichte van de euro werd de dollar vorige week nauwelijks zwakker, met een daling van 0,08 procent tot 1,0773. Maandag staat de euro opnieuw 0,1 procent hoger op 1,0787 dollar. Het afgelopen jaar volgde de dollar de veranderingen in de renteverwachtingen bij de Fed nauwlettend, maar het kan moeilijk blijken om extra renteverlagingen uit de koers te prijzen, aldus Mackel in een analistenrapport. Alleen in het onverwachte scenario dat de Fed de rente moet verhogen bewaarheid wordt zal de verwachte renteverlaging uit de koers lopen, denkt de bank. Deze week zal de aandacht gericht zijn op Amerikaanse inflatiecijfers, detailhandelsverkopen en industriële productiecijfers. Bij tegenvallende cijfers kan het uitdagender worden voor de dollar, omdat meer versoepeling door de Fed dan weer een optie kan worden. Bron: ABM Financial News

