Lichtgroene koersen in Amsterdam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag voorzichtig in het groen. De AEX steeg rond elf uur met 0,1 procent naar 911,67 punten. Volgens CIO Mark Haefele van UBS is het klimaat voor aandelen nog altijd gunstig. Vooral kwaliteitsaandelen genieten de voorkeur van UBS, inclusief tech. Het belooft een rustige dag te worden met weinig agendapunten. De rest van de week wordt het drukker, met het laatste restje van het cijferseizoen en inflatiecijfers uit de VS. Een ander punt van aandacht is voor Frank Vranken van Edmond de Rothschild België de verwachte aankondiging van Washington om nieuwe importheffingen aan China op te leggen. Vooral de import van Chinese elektrische auto's lijkt hard te worden aangepakt door de Amerikanen. "Kortom, beleggers hoeven niet te wachten op Trump voor een mogelijke start van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën." De euro/dollar steeg maandag licht naar 1,0776 en de obligatierentes daalden iets. Olie werd bijna een half procent duurder. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was AkzoNobel na een koopaanbeveling van UBS. Het aandeel steeg met 2,5 procent. DSM-Firmenich won 1,5 procent en ABN AMRO 1,4 procent. Techaandelen hadden het wat lastiger. Zo verloor Adyen 0,8 procent en werden Besi en ASML circa een procent goedkoper. In de AMX won Alfen 1,8 procent en Vopak 1,3 procent. AMG en Fugro leverden 0,7 en 0,8 procent in. Het remuneratierapport 2023 van AMG is tijdens de jaarvergadering van vorige week afgekeurd. Dit meldde AMG, nadat het bedrijf aanvankelijk meldde dat alle agendapunten tijdens de vergadering van 8 mei waren goedgekeurd. Na herhaalde vragen van ABM Financial News paste AMG het persbericht aan en liet het weten dat meer dan de helft van de aandeelhouders tegen het beloningsbeleid heeft gestemd. Bij de smallcaps ging Ebusco 1,1 procent hoger en won Accsys 1,0 procent. NSI en Avantium daalden met circa een procent. Theon steeg na een kwartaalupdate met 10,5 procent. Afgelopen kwartaal maakte het defensiebedrijf volgens de topman dan ook een goede jaarstart. Bron: ABM Financial News

