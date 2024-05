Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in het groen. Ondanks wat terughoudendheid op vrijdag richting het weekend, wonnen de drie indexen op weekbasis wel terrein. Beleggers hebben er weer meer vertrouwen in dat de Federal Reserve nog dit jaar begint met het verlagen van de rente. Voor september ligt die kans nu op ruim 60 procent. De rentevergaderingen in juni en juli komen vermoedelijk te vroeg. Maandag begint de week rustig, met een vrijwel lege macro- en bedrijfsagenda in de Verenigde Staten. Volgens Kevin Verstraete van Lynx ligt de focus deze week onder andere "op grote Amerikaanse retailers die hun kwartaalcijfers presenteren, waaronder Home Depot en Walmart." Verder is er vooral aandacht voor de Amerikaanse inflatiecijfers, met dinsdag de producentenprijzen en woensdag de consumentenprijzen. Ook de detailhandelsverkopen uit de VS staan woensdag op de rol. "Gezien deze drukke agenda is aanzienlijke volatiliteit op de beurzen waarschijnlijk op woensdag", verwacht Verstraete. Frank Vranken wees verder op de verwachte aankondiging deze week van de Amerikaanse president Joe Biden, dat Washington importheffingen van 100 procent gaat opleggen op Chinese elektrische voertuigen. "Biden zal deze week dergelijke importheffingen aankondigen op EV's, batterijen en mogelijk zonnecellen die uit China komen, omdat de VS zien dat China zijn overcapaciteit op de wereldmarkt dumpt", zei de expert van Bank Edmond de Rothschild, die zich afvraagt wat de gevolgen zullen zijn. Beleggers hoeven volgens Vranken niet op een uitverkiezing van Trump te wachten om het mogelijke begin van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld te zien. "De vraag is hoe Beijing zal reageren? Een oog-om-oog escalatie zal de wereldeconomie geen goed doen. Een terugval in de wereldhandel zou natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, daar is geen twijfel over mogelijk", zei de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild. De euro/dollar handelde maandagmiddag 0,1 procent hoger op 1,0785, terwijl de olieprijzen licht opliepen en de obligatierentes juist licht daalden. Bedrijfsnieuws Aandelen van Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen als Nio, XPeng, BYD en Li Auto noteerden maandag voorbeurs tot 1,5 procent hoger. Tesla steeg voorbeurs 0,7 procent. Tesla heeft een financieringstarief onder de marktprijs gelanceerd voor het nieuwe elektrische Model Y. Het bedrijf biedt een jaarlijks rentepercentage van 0,99 procent voor in aanmerking komende nieuwe Model Y-aankopen. Lagere financieringstarieven kunnen het verkoopvolume opdrijven, volgens marktkenners. De Amerikaanse aandelen van Arm noteerden in de voorbeurshandel 3,0 procent hoger na een bericht van Nikkei Asia dat de Britse chipontwerper volgend jaar zijn eerste kunstmatige intelligentiechips wil lanceren. GameStop steeg 19 procent in de voorbeurshandel nadat Keith Gill, de investeerder die als Roaring Kitty berichten plaatst op social media als Reddit, X en YouTube, voor het eerst in drie jaar weer van zich liet horen op X. Gill was in het verleden positief over meme-aandeel GameStop. Slotstanden vrijdag De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend licht hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 5.222,68 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 39.512,84 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 16.340,87 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.