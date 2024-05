Weinig spektakel op Europese beursvloeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur vlak tot iets lager. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vlak op 520,54 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 18.740,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 8.206,87 punten. De Britse FTSE 100 noteerde onveranderd op 8.436,13 punten. De hoop op een renteverlaging door de Amerikaanse en Europese centrale bank ondersteunde, in combinatie met meevallende kwartaalcijfers, vrijdag het sentiment, wat resulteerde in een nieuwe recordstand voor de Stoxx Europe 600-index, zei investment manager Simon Wiersma van ING. Voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis uitte vrijdag zijn onzekerheid over de vraag of de rente hoog genoeg is om de inflatie terug te dringen naar het beoogde niveau van twee procent. Een tweetal publicaties kunnen in de loop van deze week mogelijk antwoord geven op deze vraag. Dinsdag staan de Amerikaanse producentenprijzen op de agenda, een dag later gevolgd door de Amerikaanse consumentenprijsindex. "Veel hangt af van het Amerikaanse inflatierapport, waarbij een lagere stand de kans op een renteverlaging door de Fed in juli vergroot, terwijl een hogere inflatie een renteverlaging na september zou kunnen sturen", zei IG. Op macro-economisch vlak staan maandag in Europa geen belangrijke publicaties op de agenda. De olieprijs noteerde maandag licht hoger op 78,39 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0783. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0772 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0769 op de borden. Bedrijfsnieuws Autobouwers deden het relatief goed. In Frankfurt noteerde Porsche 1,1 procent hoger en Volkswagen steeg 1,2 procent. In Parijs won Stellantis 3,0 procent, Renault steeg 2,0 procent. Frank Vranken van Edmond de Rothschild België wacht op de aankondiging van Washington om nieuwe importheffingen aan China op te leggen. Vooral de import van Chinese elektrische auto's lijkt hard te worden aangepakt door de Amerikanen. "Kortom, beleggers hoeven niet te wachten op Trump voor een mogelijke start van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën." Airbus verloor in Parijs 1,6 procent en Thales daalde 0,9 procent. K+S daalde 1,0 procent. De Duitse kunstmestproducent heeft in het eerste kwartaal van 2024 beter dan verwacht gepresteerd, zo bleek vanochtend. K+S herhaalde de outlook voor 2024, maar zei dat het vermoedelijk niet aan de onderkant hiervan zal uitkomen. Salzgitter verloor bijna 1,0 procent, nadat het Duitse staalbedrijf over de eerste drie maanden van 2024 een lagere omzet en winst rapporteerde, vanwege de dalende staalprijzen. In Amsterdam ging AkzoNobel aan kop met een winst van 2,9 procent dankzij een koopadvies van UBS. Tech had het vanochtend lastig in Amsterdam. ASML daalde 1,2 procent, Besi verloor 0,9 procent en ASMI noteerde 0,5 procent lager. In Brussel steeg D'Ieteren 1,7 procent. Cofinimmo verloor 7,2 procent, maar noteerde ook ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 5.222,68 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 39.512,84 punten en technologiebeurs Nasdaq vlak op 16.340,87 punten. Bron: ABM Financial News

