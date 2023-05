Europa gaat de confrontatie aan

Nu er overeenstemming lijkt te zijn over het Amerikaanse schuldenplafond, sturen Europese beurzen aan op een confrontatie met cruciale weerstandniveaus. Dit gevecht kwam al in zicht, nadat de hoogste toppen van de afgelopen 18 maanden waren genaderd.

Dit zijn de belangrijkste hordes die overwonnen moeten worden:

AEX: toppen rond 772,23 punten van 2 februari 2022.

Eurostoxx 50: top 19 november 2021 rond 4.415,23 punten

DAX index: weerstand rond koerspiek 16.290,19 van 19 november 2021

CAC40: levert strijd met top van 5 januari 2022 rond 7.384,86 punten

FTSE100/Londen: Weerstand op 7.793,45 punten van 14 juni 2018

IBEX in Madrid Barrière ligt op 21 februari 2020 rond 10.100,20

PSI-index in Lissabon biedt weerstand rond 6.290,49 punten, top van 19 augustus 2022

Er komt een mooie zomerrally aan

Lukt het om door bovenstaande hordes te breken, dan is de weg vrij gemaakt voor een mooie zomerrally.

Mijn eerdere voorspelling voor een goed voorjaar in 2023 is daarmee door de tijd ingehaald.

Er zijn overigens twee aandelenbeurzen die nog ver onder hun toppen staan, dat zijn Brussel en Zürich.

Vandaag leg ik een paar Europese beurzen onder mijn loep.

Nederlandse beurs gaat de strijd aan

De AEX-index stagneert al een paar maanden onder weerstand rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022). De AEX-index oogt, technisch bezien, niet slecht. De index laat meerdere hogere koersbodems zien, wat op een aantrekkende vraag wijst.

We wachten op een eventuele doorbraak boven de weerstand van 772,23 punten. Daarna wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel. De steun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Eurostoxx 50-index neemt nieuwe aanloop

De Euro Stoxx 50 index heeft de horde rond de weerstand 4.415,23 punten (top van 19 november 2021) nu voor de derde keer getest. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze horde wordt gebroken. We mogen dan verdere koersstijgingen verwachten.

Na een uitbraak door de weerstand van 4.415,23 punten wordt 5.522,42 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun van de Euro Stoxx 50 index ligt er pas rond 3.980,94 punten (de bodem van 20 maart).

De index van 50 grootste Europese aandelen vormt al sinds oktober vorig jaar hogere bodems: de voorlaatste eind december rond 3.767.26 punten en de laatste dus rond 3.980,94 punten. Dit wijst op kopers.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Euro Stoxx 50 index signaleert een positieve technische conditie.



DAX-index heeft aanloopje genomen

De DAX index verbetert. In het recente dipje heeft de Duitse beurs een aanloopje genomen om door de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021) te kunnen breken.

De recente serie hogere koersbodems duidde er afgelopen maanden al op dat beleggers op steeds hogere niveaus instapten. Indien de weerstand van 16.290,19 punten op basis van de slotkoers overtuigend wordt gebroken, zal het technische plaatje verder verbeteren. Daarna wordt 18.000 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun rond 14.458,39 punten (de bodem van 24 maart) vormt al de tweede hogere bodem sinds eind vorig jaar. De eerste rond 11.862,84 punten (van 30 september 2022), daarna een op 13.791,52 punten (van 23 december) en tenslotte dus die rond 14.458,39 punten.

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de DAX er boven weet te blijven. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



CAC40-index wist uitbraak niet vast te houden

In de recente daling wist de Franse beurs de uitbraak boven de voormalige weerstand van 7.384,86 punten (koerstoppen van begin 2022 en maart 2023) niet vast te houden. Recent zakte de CAC40 weer terug onder die oude toppen.

Technisch verliest de Franse beurs hierdoor iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken. Dus het technische plaatje is niet dramatisch verzwakt. Het tweede koersdoel voor de Franse beurs ligt rond 8.500 punten.

We verwachten stevige steun op 6.796,21 punten (de bodem van 20 maart). De stijgende 200-dagenlijn valideert de positieve technische conditie.

Londense beurs heeft het moeilijk

De beurs van Londen had moeite om boven de koerstoppen van de afgelopen jaren in de zone 7.600-7.700 punten te blijven.

De recente daling bracht de koers van de Engelse beurs weer iets terug onder het niveau van die voorgaande toppen.

Deze zogeheten 'false move' geeft een lichte technische verzwakking. We verwachten wel veel steun rond 7.302,82 punten (de bodem van 23 december 2022). Weerstand ligt op 7.793,45 punten (gevormd op 14 juni 2018).

Kortom, de Londense beurs blijft moeilijk doen. Overigens blijven defensieve kopers, die op grotere dips instappen, wel actief.

De 200-dagenlijn van de Engelse beurs laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Spaanse beurs blijft haperen

De IBEX-index maakt al sinds eind vorig jaar een pas op de plaats, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij. Zolang de Spaanse beurs hogere koersbodems blijft vormen, zijn er blijkbaar kopers actief. Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt gekocht.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de Spaanse beurs breken en sluiten boven de laatste koerspieken rond 9.500 punten.

Onder steun 8.967,30 (bodem van 5 mei) verzwakt het beeld. Zware weerstand ligt op de pre-coronapek op 10.100,20 (van 21 februari 2020).

De 200-dagenlijn van de Spaanse beurs laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

Italiaanse beurs stagneert onder weerstand

De FTSE MIB index heeft binnen de opwaartse trend het koersdoel rond de weerstand van 28.212,68 punten (gevormd op 7 januari 2022) bereikt.

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de beurs van Italië boven de weerstand weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten. De FTSE MIB index heeft pas steun rond 26.494,76 punten (de bodem van 5 mei).

De stijgende 200-dagenlijn van de Italiaanse beurs suggereert een positieve technische conditie.





Beurs van Portugal wacht op uitbraak

De PSI-index heeft veel last van bovenliggende verkoopdruk. We wachten tot de weerstand van 6.290,49 punten (gevormd op 19 augustus 2022) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen tegemoet zien.

We zien steun rond 5.591,09 punten (de bodem van 24 maart). Weerstand ligt rond 6.290,49 punten (gevormd op 19 augustus 2022).

De recente correctie bracht de beurs van Portugal terug onder de voorgaande toppen, wat een verzwakking signaleerde.

De 200-dagenlijn van de beurs van Portugal gaat weer afvlakken. Dit geeft een verzwakking van de technische conditie weer.

Bel20-index kan niet overtuigen

De Belgische beurs blijft in de Europese achterhoede. De Bel20-index geeft al een tijd lang een vlak koersverloop weer. En als enige beursindex in Europa met lagere koerspieken. Oppassen dus, er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt.

De steun ligt rond 3.571,60 punten (de bodem van 17 november 2022) en de weerstand rond 3.962,29 punten (de top van 20 januari).

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) begint langzaam zijwaarts te bewegen. Dit geeft heel voorzichtig een technische verbetering aan.





Zwitserse beurs heeft race nog niet gelopen

De SMI-index slaagt er niet goed in de uitbraken boven de voorgaande koerspiek vast te houden. Daarmee is er sprake is van enige tehnische zwakte. Technisch geeft de beurs van Zwitserland aan dat de race nog niet is gelopen.

Er ligt weerstand rond 12.997,15 punten (de top van 7 januari 2022). Bij een eventuele daling onder de steun van 10.395,33 punten (de bodem van 24 maart) treedt een verzwakking op.

De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.