Azerion neemt belang van 26 procent in Zweedse Eniro Group

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft een strategische investering gedaan in de Zweedse Eniro Group, door de aankoop van ongeveer 26 procent van de gewone aandelen. Dit maakte Azerion maandagochtend bekend.

Als onderdeel van het strategisch partnerschap zal Azerion de aandelen in Eniro overnemen van haar twee grootste huidige aandeelhouders, SpectrumOne AB en B.O. Intressenter AB, die beiden een aanzienlijk belang in Eniro zullen behouden en een doorlopend belang in de toekomstige commerciële samenwerking tussen Eniro en Azerion.

De totale vergoeding voor de investering bedroeg 171 miljoen Zweedse kronen, of omgerekend ruim 14,6 miljoen euro. De transactie bestaat uit 113,5 miljoen kronen in contanten en ongeveer 57,5 miljoen kronen in aandelen Azerion.

Onder de voorwaarden van de overeenkomst zullen ongeveer 1,8 miljoen gewone aandelen in Azerion overgedragen worden aan SpectrumOne AB en B.O. Intressenter AB bij de eerste afsluiting, naar verwachting op 15 mei 2024, tegen een impliciete waarde van 2,75 euro per aandeel, of 73,5 miljoen kronen in totaal.

Het saldo van de 40 miljoen kronen in contanten is betaalbaar ongeveer 6 maanden na de eerste closing. In ruil daarvoor zal Azerion bij de eerste closing een belang in Eniro bezitten van ongeveer 20 procent, oplopend tot ongeveer 26 procent bij de tweede closing.

Dit vertegenwoordigt in totaal 190 miljoen aandelen tegen een impliciete aankoopprijs van 0,90 kroon per aandeel.

Het aandeel Azerion steeg maandag 1 procent naar 1,68 euro.