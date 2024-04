Beursblik: verlies Air France-KLM vermoedelijk opgelopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het verlies voor Air France-KLM is in het afgelopen kwartaal waarschijnlijk opgelopen, hoewel de omzet aantrok. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij in aanloop naar de cijfers dinsdag voorbeurs. Voor het eerste kwartaal van 2024 wordt door de analisten gerekend op een operationeel verlies van gemiddeld 424 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 306 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder en eveneens een (bescheiden) verlies van 56 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2023. Onder de streep resteerde in het eerste kwartaal naar verwachting een verlies van 407 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een verlies van 344 miljoen euro werd opgetekend en in het vierde kwartaal een verlies in de boeken kwam van 256 miljoen euro. De omzet zou op jaarbasis zijn gestegen van 6,3 miljard euro naar ruim 6,6 miljard euro, waar dat in het vierde kwartaal nog ruim 7,4 miljard euro was. Outlook Bij de jaarcijfers eind februari gaf Air France-KLM aan voor 2024 te rekenen op kapitaaluitgaven van 3,0 tot 3,2 miljard euro. Verder verwacht de luchtvaartmaatschappij dat de stoelcapaciteit per kilometer, inclusief Transavia, dit jaar zal stijgen met 5 procent. De analistenconsensus rekent op een omzet van 31,5 miljard euro in 2024 en een operationele winst van 1,7 miljard euro. De nettowinst zou dit jaar volgens de markt moeten uitkomen op 982 miljoen euro. Het aandeel Air France-KLM noteerde maandag 0,5 procent hoger op 9,77 euro. Bron: ABM Financial News

