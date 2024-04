Succesvol bezoek Musk aan China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het bezoek van Tesla-CEO Elon Musk aan China lijkt zijn vruchten af te werpen. Hij kreeg de zegen van Peking om zijn rijhulpdienst uit te rollen in Tesla's grootste overzeese markt. Dit maakte Tesla zondag bekend. Tesla zei zondag dat de lokale Chinese autoriteiten de beperkingen op haar auto’s hebben opgeheven, nadat ze aan de gegevensbeveiligingseisen van het land hadden voldaan. Deze stap wekt de verwachting dat Tesla’s rijhulpsoftware “Full Self Driving” binnenkort beschikbaar zal zijn in een van de grootste markten voor elektrische voertuigen. Beleggers waren enthousiast en dus noteerde het aandeel maandag voor de openingsbel op Wall Street 7,5 procent hoger. Het bedrijf kan wel wat goed nieuws gebruiken, want het heeft dit jaar zo’n 30 procent aan beurswaarde verloren. Bron: ABM Financial News

