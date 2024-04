Europese beurzen licht hoger rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd overwegend hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 509,61 punten. De Franse CAC 40 noteerde 0,2 procent in de plus bij een stand van 8.100,15 punten. De Britse FTSE ging 0,6 procent hoger op 8.187,58 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden verlies optekenen op 18.157,77 punten, door een koersval van Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak was het maandagochtend nog rustig. Een lichte verbetering van het consumentenvertrouwen in de eurozone werd bevestigd. Vanmiddag verschijnen Duitse inflatiecijfers. Uit Spaanse inflatiedata bleek vanochtend dat de consumentenprijzen in april onverwacht zijn gestegen, van 3,3 tot 3,4 procent. Er werd gerekend op een daling tot 3,2 procent. Verder liep de inflatie in België in april weer op, van 3,18 naar 3,37 procent. De kerninflatie daalde wel, van 3,85 procent in maart naar 3,26 procent in april.

Dinsdag verschijnen de cijfers over de inflatie in de eurozone.

"Dit is slechts het eerste van twee inflatierapporten die worden gepubliceerd in de aanloop naar de vergadering in juni, waar een nieuwe reeks projecties van ECB-medewerkers zal worden vrijgegeven en waarvan we vermoeden dat het voor beleidsmakers moeilijk zal zijn om geen nieuwe guidance te geven", schreven analisten van Monex.

Het was verder een rustige weekstart, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond en twee Amerikaanse banenrapporten later in de week.

"Beleggers zijn vooral benieuwd naar de aansluitende persconferentie van Jerome Powell. Recentelijk is gebleken dat er dit jaar minder renteverlagingen dan verwacht zouden kunnen plaatsvinden. Sommige analisten denken zelfs dat er geen renteverlaging meer komt tot 2025, aangezien de marktverwachtingen voor de eerste renteverlaging meermaals naar achteren zijn geschoven", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Ook gaat het cijferseizoen deze week verder, met resultaten van onder meer Samsung, Lufthansa, Worldline, HelloFresh, Coca-Cola, Super Micro Computer en de beursgiganten Amazon en Apple.

De olieprijzen daalden maandag licht, net als de obligatierentes.

De euro/dollar handelde 0,2 procent hoger op 1,0718. De Japanse yen daalde maandagochtend vroeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar het laagste niveau sinds 1990, op een stand van 160,21, om vanaf dat niveau plotseling bijna twee procent op te veren naar een stand van 155,70. Dit zou volgens valutastragen van ING kunnen wijzen op interventie door de Bank of Japan.

Stijgers en dalers

Deutsche Bank ging onderuit in Frankfurt, met een koersval van 6,5 procent. Deutsche Bank meldde vrijdagavond laat dat een Duitse rechtbank mogelijk gedeeltelijk meegaat in de claims van voormalige Postbank-aandeelhouders, die vinden dat er een hogere prijs had moeten worden betaald in het overnamebod van 2010. Deutsche Bank is het nog steeds sterk oneens met de beoordeling, maar de bank boekt wel een voorziening in het tweede kwartaal die druk zal zetten op de winstgevendheid en kapitaalratio. Het volledige bedrag van alle claims, inclusief cumulatieve rente, wordt geschat op ongeveer 1,3 miljard euro, verwacht Deutsche Bank.

Bankaandelen elders in Europa, zoals BNP Paribas, ING en Barclays, noteerden maandag wel in het groen. Commerzbank verloor 0,7 procent.

RWE deed goede zaken in de DAX, met een winst van 2,1 procent en Siemens Healthineers won 1,9 procent. Verder leverde Porsche AG 3,0 procent. De fabrikant van luxe sportwagens heeft in het eerste kwartaal van 2024 een lagere winst en omzet geboekt, die ook lager uitviel dan verwacht, werd vrijdagavond bekendgemaakt.

Eurofins Scientific ging aan kop in Parijs, met een winst van 2,5 procent. Bandenproducent Michelin won 1,9 procent in de CAC 40. Airbus leverde 1,7 procent in.

Philips ging aan kop in Amsterdam, met een winst van liefst 46 procent, nadat het bedrijf een schikking van 1,1 miljard dollar aankondigde in de VS met betrekking tot zijn slaapapneu-apparaten. Die aankondiging kwam volgens analisten van ING veel eerder dan verwacht. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,14 miljard euro, tegen 4,17 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De analistenconsensus rekende op 4,15 miljard euro. De aangepaste EBITA kwam in het eerste kwartaal uit op 388 miljoen euro, tegen 350 miljoen euro een jaar eerder en boven de verwachting van 361 miljoen euro waar analisten vooraf op rekenden. Verder werd de outlook gehandhaafd en werd Philips iets positiever over de verwachte kasstroom in 2024.

Exor, dat aandeelhouder is in Philips, steeg op afstand met 4,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Aan het begin van de middag noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in de plus.

Wall Street is vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,0 procent op 5.099,96 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.239,66 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 15.927,90 punten.