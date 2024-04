Philips aanjager groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting het einde van de ochtend hoger, waarbij Philips stevig in de lift zat na de aankondiging van een schikking in de VS. De AEX steeg rond 11.00 uur 0,8 procent op 890,00 punten en koerste daarmee af op een nieuw record.

Philips kondigde maandag bij de kwartaalcijfers een schikking aan van 1,1 miljard dollar in de VS met betrekking tot letselschade en medische monitoring rond zijn slaapapneu-apparaten en dat was veel eerder dan verwacht, volgens ING.

"We verwachtten een schikking eind 2024/begin 2025", zei analist Marc Hesselink, die de schikking verder een "black box-gebeurtenis" noemde, met een "onzekere timing" die nu is opgelost. Volgens Hesselink zit er een premie in het aandeel door het "wegnemen van de onzekerheid."

Verder beleefden de Europese beurzen een rustige weekstart, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond en twee Amerikaanse banenrapporten later in de week.

"Beleggers zijn vooral benieuwd naar de aansluitende persconferentie van Jerome Powell. Recentelijk is gebleken dat er dit jaar minder renteverlagingen dan verwacht zouden kunnen plaatsvinden. Sommige analisten denken zelfs dat er geen renteverlaging meer komt tot 2025, aangezien de marktverwachtingen voor de eerste renteverlaging meermaals naar achteren zijn geschoven", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Ook gaat het cijferseizoen deze week verder, met resultaten van onder meer Samsung, Coca-Cola, Super Micro Computer en de beursgiganten Amazon en Apple.

Op macro-economisch vlak was het maandagochtend nog rustig. Een lichte verbetering van het consumentenvertrouwen in de eurozone werd bevestigd. Vanmiddag verschijnen Duitse inflatiecijfers.

De olieprijzen daalden maandag licht, net als de obligatierentes.

De euro/dollar handelde vanochtend 0,2 procent hoger op 1,0713. De Japanse yen daalde maandagochtend vroeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar het laagste niveau sinds 1990, op een stand van 160,21, om vanaf dat niveau plotseling bijna twee procent op te veren naar een stand van 155,70. Dit zou volgens valutastragen van ING kunnen wijzen op interventie door de Bank of Japan.

Tokio wilde vanochtend niet officieel reageren, maar deze bewegingen hebben "alle standaard kenmerken van valuta-interventie: de "lijn in het zand" op 160,0, de sterke toename van het volume en de omvang van de beweging", aldus ING.

ING verwacht dat de wisselkoers dollar/yen volatiel zal blijven vandaag, schommelend tussen de 156 en 157. Maandag halverwege de ochtend noteerde het muntpaar op 155,85.

Stijgers en dalers

Philips ging aan kop in de AEX, met een winst van liefst 38 procent. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,14 miljard euro, tegen 4,17 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De analistenconsensus rekende op 4,15 miljard euro. De aangepaste EBITA kwam in het eerste kwartaal uit op 388 miljoen euro, tegen 350 miljoen euro een jaar eerder en boven de verwachting van 361 miljoen euro waar analisten vooraf op rekenden. Verder werd de outlook gehandhaafd en werd Philips iets positiever over de verwachte kasstroom in 2024.

Exor, dat aandeelhouder is in Philips, steeg op afstand met 4,0 procent.

AkzoNobel, Adyen en Besi noteerden onderaan met dalingen van 1 tot 2 procent, Akzo en Besi vanwege ex-dividend noteringen. Ook ASMI stond onder druk, met een verlies van 2,4 procent.

IMCD steeg 1,5 procent. Dit ondanks dat Kepler Cheuvreux het koersdoel verlaagde met handhaving van het Houden advies.

In AMX won Alfen maar liefst 13,5 procent. De tijdelijke productiestop van Pacto onderstations voor Liander en de daaropvolgende opvoering van de productie zal geen impact hebben op de doelstelling om dit jaar een omzetgroei van 20 procent te halen bij Smart Grid Solutions, zei Alfen.

De verliezen bleven beperkt in de Midkap, tot circa een procent voor InPost.

In de AScX won NX Filtration 7,4 procent. Vastned daalde juist 6,9 procent na een ex-dividend notering.