Voorbeurs is het zakkies plakken, maar zie wat Buffett koopt en verkoopt

De AEX-indicatie is -0,3% na gisteravond bescheiden plussen op de Big Board.

We doen het vandaag met een handvol cijfers waaronder InPost, Vivoryon, Euronext en Home Depot, er zijn veel economische data waaronder ons BBP, Warren Buffett is uit TSMC en in Capital One, het Amerikaanse schuldenplafond zeurt maar door en oh ja, de brede markt zijwaartst verder.

Europese futures open een paar tienden in de min

De Amerikaanse staan idem dito

In Azië, dat tegenvallende Chinese data verhapstukt, ziet u plussen en minnen met een nul voor de komma en Taiwan ligt het beste met +1,3%

Alibaba +0,3%

Baidu +3,0% (voorbeurs Wall Street Q1's)

Tencent +1,0%

TSMC +1,9% (Berkshire Hathaway is er helemaal uit)

De dollar ligt vlak op 1,0872

Goud daalt 0,4%, olie stijgt 0,3% en crypto daalt ruim een procent, bitcoin doet het nu rond $27.100

De rentes bewegen wel alweer flink onder de ochtendkoffie:



First things first. De klok tikt, de kalender loopt, over twee weken is het zover en Wahington gaat nog altijd rollend over straat.

Treasury Secretary Janet Yellen reiterated her warning that her department could run out of cash as soon as June 1 unless Congress raises or suspends the federal debt limit on Monday.@kaileyleinz has more https://t.co/AKYHuY2D8t pic.twitter.com/kgpxILv8A4 — Bloomberg Markets (@markets) May 16, 2023



Het zo goed liggende InPost heeft Q1's: het groeit iets minder hard, haalt wel - is dat het geheim van de koersstijging? - hogere marges en het herhaalt de outlook.



Vivoryon heeft ook Q1's, waarin u weer tevergeefs zoekt naar ook maar €1 omzet. Het verlies loopt wel terug, de kaspositie ook, maar de biotech zegt in ieder geval nog genoeg geld te hebben om dit jaar uit te zingen. En dus maar hopen en bidden dat de koers een keer omhoog vliegt, om dan een emissie...



Gisteravond kwamen de Q1-aan- en verkopen van Warren Buffetts en Charlie Mungers Berkshire Hathaway door. Netto verkochten ze. Let u vooral op de banken, ze kochten bij én ze verkochten. Diageo is nieuw (de heren doen niet aan policor en ESG-beleggen), net als Capitol One.

Berkshire is helemaal uit TSMC en kocht nog meer Apple en Bank of America. Het fonds verkocht deels Bank of New York Mellon en US Bancorp.



De macroagenda is vol met onder meer ons BBP, tegenvallende Chinese cijfers, de voorlopende Duitse ZEW-vertrouwensindex en Amerikaanse detailhandelsverkopen.

En dan nog even dit

Meta +2,2%:

WATCH: US stocks slouched to a higher close buoyed by a rise in Meta shares https://t.co/SafiSEbXhr $META pic.twitter.com/nbMXvM7XCI — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2023



U zag de cijfers al voorbij komen, het valt allemaal wat tegen:

China's April industrial output and retail sales growth undershot forecasts, suggesting the economy lost further momentum at the start of the second quarter and adding pressure on policymakers to shore up a wobbly post-COVID recovery https://t.co/U85JdPBKYd — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2023



Ach ja, banken blijven banken. Er is altijd wat.

Wells Fargo agrees to pay $1 billion to settle a lawsuit accusing it of defrauding shareholders about its progress in recovering from a series of scandals over its treatment of customers https://t.co/CoNV7ZT8Ij — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2023



Nou ja, banken zijn niet de enige natuurljk die ze bruin weten te bakken:

German energy firms Sefe and Uniper, both rescued with multi-billion dollar bailouts after Russia halted gas supplies, have awarded some traders millions of dollars in bonuses for 2022, sources told @Reuters. Read more https://t.co/3KoVj4Zi43 pic.twitter.com/RnrPfZACfQ — Reuters Business (@ReutersBiz) May 16, 2023



Beleggen in China kent een andere gebruiksaanwijzing, want daar zijn andere risico's bij beleggen dan in het Westen:

China's security crackdown could signal new realities for foreign investors https://t.co/wkfw5TcJjP — CNBC (@CNBC) May 16, 2023



Hier kijken we straks nog even goed naar:

Iconiq is continuing to slash its Snowflake stake while George Soros cut Rivian and sold off all his Tesla. More from the world of family offices by @amanda_albright: https://t.co/VH618N37qe — Biz Carson (@bizcarson) May 15, 2023



Veel plezier en succes vandaag.