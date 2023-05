InPost blijft groeien, maar wel in lager tempo

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het eerste kwartaal de resultaten flink zien stijgen, maar het groeitempo lag wel lager dan in 2022. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes.

CEO Rafal Brzoska sprak in een toelichting van "opnieuw een kwartaal van volumestijgingen", waarmee Inpost ook sneller groeide dan de markt in alle sleutellanden, aldus de topman. En in Polen steeg ook de marge, voegde de CEO toe.

Brzoska waarschuwde wel voor een vertraging in de markt, maar hij herhaalde toch de outlook voor heel dit jaar.

In het afgelopen kwartaal stegen de pakketvolumes met 21 procent tot 198,7 miljoen stuks, waardoor de omzet met 29 procent steeg tot 2,0 miljard zloty.

Polen was goed voor 132,0 miljoen pakketjes, een record voor in het eerste kwartaal. Het Franse Mondial Relay was goed voor bijna 44 miljoen pakketjes, een plus van 11 procent, en in het VK en Italië werden 103 miljoen pakketjes verwerkt door Inpost, een stijging van 175 procent. Daardoor verdrievoudigde de omzet van het internationale segment.

Het netwerk van pakketkluisjes steeg met 34 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 29.765.

De aangepaste EBITDA trok met 36 procent aan tot 557 miljoen zloty, met een marge van 27,9 procent. Daarmee verbeterde de marge met 140 basispunten op jaarbasis, vooral dankzij een verbeterde winstgevendheid in Polen en het terugdringen van de verliezen in het VK.

In heel 2022 stegen de pakketvolumes nog met 44 procent tot 744,9 miljoen stuks, waardoor de omzet met 54 procent steeg tot 7,1 miljard zloty

Verder meldde InPost dat in het afgelopen kwartaal een positieve vrije kasstroom werd gerealiseerd van 117,3 miljoen zloty. Polen droeg ruim 300 miljoen zloty hieraan bij.

In het lopende jaar wil InPost de volumes in Polen harder laten groeien dan de bredere markt, terwijl de marges moeten verbeteren. Ook moet de winstgevendheid van Mondial Relay omhoog, terwijl logistieke uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk het hoofd moeten worden geboden, om hier te kunnen groeien op de zakelijke markt en ook sneller dan de markt te groeien.

In Polen zei Inpost eerder al de e-commercemarkt te zien vertragen, waardoor het bedrijf een volumegroei in het thuisland verwacht van 5 tot 9 procent. Ook verwacht het bedrijf last te hebben van kosteninflatie, maar in tegenstelling tot 2022 verwacht InPost dit beter te kunnen verwerken in de prijzen en in combinatie met volumegroei, zou de aangepaste EBITDA-marge in 2023 moeten stijgen.

De investeringen zullen dit jaar tussen de 1,1 en 1,2 miljard zloty liggen, vooral om verder te groeien in de internationale markt. In combinatie met een hoge operationele kasstroom moet dit leiden tot een positieve kasstroom in 2023 en een verbetering van de schuldgraad.