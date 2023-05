Verlies Vivoryon loopt terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft het verlies in het afgelopen kwartaal op jaarbasis iets zien teruglopen, maar omzet werd er nog altijd niet geboekt. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse biotechbedrijf met een notering in Amsterdam. In het eerste kwartaal spendeerde Vivoryon 3,1 miljoen euro aan R&D, bijna een halvering ten opzichte van de 5,8 miljoen euro een jaar eerder. Naar eigen zeggen werd er vooruitgang geboekt met de verdere ontwikkeling van behandelingen voor Alzheimer. Netto leed het bedrijf een verlies van 5,1 miljoen euro, ten opzichte van 6,4 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2022. Eind maart had Vivoryon nog 17,1 miljoen euro in kas, ten opzichte van 26,6 miljoen euro aan het einde van 2022. De onderneming stelt dat het in ieder geval genoeg geld in kas heeft om zijn activiteiten tot eind dit jaar te financieren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.