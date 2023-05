Slotcall 4 mei 2023: AEX daalt op Super Thursday

Riemen vast. Wát een dag, deze 'Super Thursday'. Het regende kwartjes - in Washington, Frankfurt en Oslo - maar ook cijfers, heel veel cijfers. Onder andere Shell, ArcelorMittal, BAM, Arcadis en ForFarmers openden hun boeken over het afgelopen kwartaal. Maar de zorgen overheersten.

De AEX-index eindigde 0,4% lager op 740,64 punten. De AMX verloor 0,6% en de AScX daalde met 0,7%.

De cijfers werden wisselend ontvangen: ForFarmers, BAM, VanLanschot en ArcelorMittal deden een stap terug, terwijl Arcadis, Shell en AMG de wind in de zeilen hadden.

De AEX-index kleurde vrijwel volledig rood. Alleen indexzwaargewichten Shell en ASML, de overige chippers, DSM-Firmenich, Heineken en KPN hielden droge voeten. Financials, RELX en Wolters en het cijferende ArcelorMittal bungelden onderaan.

Fed verhoogt rente en zinspeelt op rentepauze... maar héél voorzichtig

De Fed verhoogde gisteravond, zoals verwacht én unaniem, het belangrijkste rentetarief (de federal funds rate) met 25 basispunten naar een bandbreedte van 5 tot 5,25%.

Fed-voorman Jerome Powell zinspeelde op een rentepauze, maar liet niet het achterste van zijn tong zien, om nog wat speelruimte over te houden. Dat is niet zo verwonderlijk. Het naderende schuldenplafond en de onrust in de regionale bankensector zorgen voor veel onzekerheid, terwijl anderzijds de inflatie nog ver af ligt van het gewenste niveau van 2%.

De markt verwacht wél dat de Fed een pas op de plaats gaat maken. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de rente op 14 juni gelijk blijft momenteel ingeschat op een Noord-Koreaans percentage van 98,1%. Maar we hebben vaker gezien dat het tij kan keren, dus juich niet te vroeg.

Renteverlágingen op komst

Voor de langere termijn wordt inmiddels al gedacht aan renteverlágingen. De kans dat de federal funds rate het jaar eindigt op het huidige niveau is miniem: 0,1%.

.. maar ECB lijkt nog niet klaar met renteverhogingen

Ook de Europese Centrale Bank en Norges Bank verhoogden de rente met 25 basispunten, in de strijd tegen de hoge inflatie. Voor de ECB was dit de zevende renteverhoging op rij, zij het wat minder uitbundig dan de vorige keren, toen er steeds 50 basispunten bij kwamen.



De depositorente, het tarief dat banken krijgen als ze hun geld op de rekening in Frankfurt zetten, is hiermee binnen een jaar gestegen van -0,5% tot 3,25%: hetzelfde niveau als aan het begin van de Kredietcrisis in 2008.

Voor verdere rentestappen zullen ECB-president Christine Lagarde en haar collega's goed naar de cijfers kijken, waarvan de inflatie een heel belangrijke is. Vriend en vijand is er evenwel van overtuigd dat de ECB de renteladder nog verder zal beklimmen.

Shell kan beursdag niet redden

De olie- en gasprijzen staan al een tijdje onder druk. Toch wist Shell heeft in het eerste kwartaal van 2023 beduidend meer winst te behalen en ook de kasstroom goed op peil te houden. Ook fijn: de schuldgraad - gearing - daalde tot 18,4% en dat is een flinke verbetering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (21,3%).

Nu opereert Shell in een grillige markt. Er valt niet uit te sluiten dat de olie- en gasprijzen de weg omhoog weer weten te vinden, in een markt met een toch al krap aanbod. Maar een recessie kan uiteraard nog roet in het eten gooien.

Beleggers beloonden Shell voor de cijfers met een koersstijging van 1,4%, al zal ook de gestegen olieprijs hierbij een rol hebben gespeeld. Of het aandeel Shell koopwaardig is, kunt u lezen in de onderstaande analyse.

Shell overtreft duidelijk de verwachtingen IEX Premium https://t.co/9aJf0LIgMx via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 4, 2023

ArcelorMittal koopt eigen aandelen in

Het eveneens nogal cyclische ArcelorMittal rapporteerde in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en kondigde aan voor €85 miljoen eigen aandelen in te kopen. De hogere winst is voor een belangrijk deel te danken aan een aflopende voorraadafbouw door klanten, legt analist Peter Schutte uit. Voor de rest van het jaar verwacht de staalreus aanhoudende economische onzekerheid.

Daar houden beleggers niet van. De koers daalde met 5,4% en daarmee eindigde het staalaandeel helemaal onderin de AEX.

BAM in de ban

Ook BAM (-3%) werd in de uitverkoop gedaan. Het bouwbedrijf heeft last van de problemen in de toeleveringsketen en de malaise op de Nederlandse woningmarkt en zag de winst fors teruglopen. Wel moet worden opgemerkt dat de vergelijkingsbasis wat ongustig is, omdat er in het eerste kwartaal van vorig jaar voor €37 miljoen aan aanmalige positieve posten waren, waaronder een schikking voor de zeesluis in IJmuiden.

Het zal wel een kluif worden voor BAM om de opnieuw bevestigde marge-doelstelling te behalen, vreest Peter Schutte. En dan hangt er ook nog het Fiod-onderzoek bij BAM International boven de markt.

Lastig kwartaal voor bouwer BAM IEX Premium https://t.co/4wqigDM8Yo via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 4, 2023

ForFarmers sombert voort

De winstontwikkeling bij ForFarmers is in Q1 iets verbeterd, maar het veevoederbedrijf blijft somber. Een inkrimpende veestapel in Noordwest-Europa en volatiele - en relatief hoge - grondstoffenprijzen zijn natuurlijk geen gunstige vooruitzichten. Ook beleggers hebben er een hard hoofd in, gelet op de koersdaling van 6,1%.

AMG heeft het tij mee

AMG, dat gisteravond doorkwam met de cijfers, heeft daarentegen het tij mee. Het bedrijf profiteert van de hoge vraag naar lithium door de elektrificatie. Het bedrijfsresultaat is ruimschoots verdubbeld en de nettowinst schoot omhoog van $29,1 miljoen vorig jaar naar $56,2 miljoen.

Beleggers beloonden het aandeel met een koersstijging van 3,9%. Terecht, vindt analist Peter Schutte. De cijfers zijn boven verwachting en de langetermijnvooruitzichten alleen maar beter geworden. Houd er wel rekening mee dat AMG nogal cyclisch is.

Ook AB InBev verrast positief

De eerstekwartaalcijfers van AB InBev werden aanvankelijk wat lauwtjes ontvangen, maar aan het eind van de handelsdag noteert het aandeel toch een nette plus van 2,5%. Analist Niels Koerts spreekt van 'ijzersterke eerstekwartaalcijfers'. Hij wijst erop dat de marges hoger uitvielen dan verwacht, en dat de brouwer in staat was om de gestegen kosten volledig door te berekenen aan de consumen. Om over de aanhoudend hoge volumes nog maar te zwijgen.

Sterker nog: Koers ziet een reële kans dat AB InBev zijn outlook voor 2023 op korte termijn verhoogt. In de analyse kunt u lezen waarom hij dat denkt.

Reele kans dat AB InBev zijn outlook voor 2023 op korte termijn verhoogt IEX Premium https://t.co/zqHDaEV7bX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 4, 2023

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Het is alweer bijna vrijdag. En dat betekent dat er weer een hagelnieuwe IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen, waarin ook vragen van lezers aan bod komen.

Heeft u iets interessants dat u wilt voorleggen aan beurswatcher Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts, laat dan een berichtje achter in de comments, onderaan dit artikel.

Lijkt het u leuk om een keer een uitzending van de podcast live bij te wonen? Kom dan naar de IEX Beleggersdag op 30 juni.



Die dag maken ook zeer interessante sprekers hun opwachting, onder wie Jos Benschop, head of technology bij ASML en de CEO's van Pharming, Alfen en Heijmans. Het wordt een dag vol inspiratie, dus mis het niet!

Meer informatie over de IEX Beleggersdag vindt u hier.

Wall Street in ban van bankencrisis

Wall Street is de beursdag in mineur begonnen. Vooral aandelen van regionale banken moeten het ontgelden. De beurswaarde van PacWest is gehalveerd na het nieuws dat de bank in celebrity-paradijs Beverly Hills alle mogelijke strategische opties onderzoekt, waaronder verkoop.

First Horizon (-36,7%) moet ook een flinke veer laten, nadat bekend werd dat de overname door het Canadese Toronto-Dominion Bank ter waarde van $13,4 miljard van de baan is. De officiële reden is dat voor beide partijen onduidelijk was of ze wel het goedkeurende stempeltje van de toezichthouders zouden krijgen.

Slechts luttele dagen nadat First Republic van de rand van het ravijn is weggeplukt, komt dit soort nieuws beleggers rauw op het dak. Ook andere regionale banken, zoals Western Alliance (-39%) moeten fors inleveren.



Ook pikant: dit gebeurde binnen enkele uren nadat Fed-voorman Jerome Powell in de toelichting op het rentebesluit had gezegd dat de redding van First Republic 'een belangrijk stap was om de onrust in het bancaire stelsel weg te nemen'. Zijn woorden maakten in ieder geval weinig indruk.

Verder ging het cijferseizoen gewoon door. Chipfabrikant Qualcomm (-5%) stelde beleggers teleur. De omzet pakte hoger uit dan verwacht, maar de outlook deed pijn. De cijfers van oliereus ConocoPhillips (+1,4%) werden beter ontvangen.

Vanavond volgen de cijfers van DoorDash, Lyft en - vooral - Apple. De koers van Apple en Lyft staan enkele uren voor de cijferpresentatie licht onder druk. DoorDash laat een kleine plus zien.

Rentes dalen

De lange rentes dalen op deze rentedag over de brede linie. Vooral die in de VS.







De brede markt

De AEX (-0,55%) doet het relatief goed vergeleken met andere Europese indices. De CAC40 gaf 0,8% prijs, de Duitsers verliezen 0,6% en de Bel20 daalt zelfs met 0,9%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt fors en komt boven de grens van 20 punten uit, op 20,56 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,6%), Dow 30 (-1,0%) en de Nasdaq (-0,6%).

De euro daalt met 0,4% en noteert nu 1,1019ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs zit in de lift: een troy ounce kost nu $2.049,68 dollar: 0,5% meer dan gisteren.

Ook het zwarte goud - olie - heeft de wind in de rug, wat wel goed uitkomt na drie dagen van forse verliezen. Voor een vat Brent wordt 1,3% meer betaald, terwijl de prijs van een vat WTI 1,2% hoger noteert.

We zien wel rode koersen bij het 'digitale goud': de koers van bitcoin daalt met 0,4% naar $28.894,51.

Verder op het Damrak

Vivoryon stijgt tegen de klippen op, Arcadis en AMG verzilveren hun cijferpublicatie. Dat laatste kan niet worden gezegd van ForFarmers en ArcelorMittal.

Gehaktdag voor Marel : de koers kelderde met 16%. De omzet van de fabrikant van slachtmachines nam fors toe, maar de winst daalde fors en en de marge kwam ook een stuk lager uit dan in Q4.

: de koers kelderde met 16%. De omzet van de fabrikant van slachtmachines nam fors toe, maar de winst daalde fors en en de marge kwam ook een stuk lager uit dan in Q4. Ingenieursbureau Arcadis (+5,2%) kreeg beleggers wél op de banken voor de cijfers. de omzet nam fors toe, dankzij overnames. Maar ook autonoom was er sprake van groei.

(+5,2%) kreeg beleggers wél op de banken voor de cijfers. de omzet nam fors toe, dankzij overnames. Maar ook autonoom was er sprake van groei. De cijfers van GeoJunxion (+1,3%) worden redelijk goed ontvangen. Het bedrijf zag de omzet in Q3 van het gebroken boekjaar toenemen, al kwamen de resultaten wel net onder de nullijn. Daar staat een outlookverhoging tegenover.

(+1,3%) worden redelijk goed ontvangen. Het bedrijf zag de omzet in Q3 van het gebroken boekjaar toenemen, al kwamen de resultaten wel net onder de nullijn. Daar staat een outlookverhoging tegenover. De cijfers van Van Lanschot Kempen krijgen een lauw onthaal: het aandeel koerst 1,4% lager. De bank zag de winst in Q1 iets dalen (concrete cijfers bleven achterwege), maar er stroomde wel nieuw beheerd vermogen binnen.

krijgen een lauw onthaal: het aandeel koerst 1,4% lager. De bank zag de winst in Q1 iets dalen (concrete cijfers bleven achterwege), maar er stroomde wel nieuw beheerd vermogen binnen. Veel bedrijven sturen aan op meer diversiteit in de bestuurskamer, maar DSM is een uitzondering. Vanaf 1 september zwaait nog maar één CEO de scepter bij fusiebedrijf DSM-Firmenich (-0,4%): Dimitri de Vreeze. Dat betekent dat co-CEO Geraldine Matchett de vacaturepagina's mag uitspellen.

(-0,4%): Dimitri de Vreeze. Dat betekent dat co-CEO Geraldine Matchett de vacaturepagina's mag uitspellen. Arcadis (+5%) kwam niet alleen met cijfers, maar werd ook getrakteerd op een adviesverhoging van Degroof Petercam.

(+5%) kwam niet alleen met cijfers, maar werd ook getrakteerd op een adviesverhoging van Degroof Petercam. Een forse koersdoelverhoging van Bank of America kan Wolters Kluwer (-3%) vandaag niet behoeden voor een forse koersdaling.

(-3%) vandaag niet behoeden voor een forse koersdaling. Air France-KLM duikelt met 3,2% aan de vooravond van de cijfers. Bij ECP, dat eveneens morgen aan de beurt is, is het niet veel beter: -1%.

duikelt met 3,2% aan de vooravond van de cijfers. Bij ECP, dat eveneens morgen aan de beurt is, is het niet veel beter: -1%. Galapagos komt vanavond met cijfers en gaat x% de dag uit

komt vanavond met cijfers en gaat x% de dag uit Vivoryon koerst sinds enkele dagen fors noordwaarts, zonder duidelijk aanwijsbaar nieuws. Vandaag kwam er nog eens 8,8% bij.

Adviezen: koopadvies voor Arcadis

Arcadis komt op het kooplijstje van Degroof Petercam. Koersdoelverhogingen voor Wolters Kluwer, Unilever, Air France KLM en Fagron, maar koersdoelverlagingen voor UMG, Adyen en Signify

Arcadis: naar € 52 van € 48. Advies omhoog van houden naar kopen - Degroof Petercam

Unilever: naar 4.400 pence van 4.300 pence en houden - Morgan Stanley

Unilever: naar 4.600 pence van 4.400 pence en houden - Goldman Sachs

UMG: naar € 18,10 van € 18,40 en verkopen - HSBC

Adyen: naar € 1.850 van € 2.220 en kopen - JP Morgan

Air France-KLM: naar € 2 van € 1,70 en verkopen - Morgan Stanley

Fagron: naar € 20 van € 18,50 en kopen - KBC Securities

Signify: naar € 29 van € 35 en houden - UBS

Wolters Kluwer: naar € 140 van € 127 en kopen - Bank of America

Agenda vrijdag 5 mei: vanavond Galapagos en morgen Amerikaanse banen

De dag is nog niet voorbij. Om 22 uur komt Galapagos door met cijfers. En in de VS wordt afgeteld voor de cijfers van DoorDash, Lyft en vooral Apple, na sluiting van Wall Street.

Qua cijfers wordt het iets rustiger. Twee bedrijven staan in the picture: Air France-KLM en Eurocommercial Properties.

Ook verschijnen de Duitse fabrieksorders en de Europese detailhandelsverkopen. Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport over april. Ook de Federal Reserve kijkt met belangstelling mee, want in tegenstelling tot de ECB heeft de Fed een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit, streeft zij ook maximale werkgelegenheid na.

Vorige maand pakte de banengroei iets lager uit dan verwacht. Maar het rapport van loonstrookjesverwerker ADP van woensdag duidde op een forse opleving van de arbeidsmarkt. Er kwamen in april 296.000 banen bij: meer dan een verdubbeling ten opzichte van het cijfer van maart (een groei van 142.000 arbeidsplaatsen). En ook veel forser dan de 145.000 waarop economen hadden gerekend.

Laat het cijfer van morgen ook wederom een robuuste arbeidsmarkt zien? Of zijn er tekenen van verkoeling zichtbaar? Houd in het kader van de inflatie ook de loongroei in de gaten.