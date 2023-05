ForFarmers boert iets beter Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in het eerste kwartaal de winstontwikkeling onderliggend iets beter zien verlopen dan een kwartaal eerder. Dit bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de veevoerspecialist, waarin de sombere verwachtingen herhaald werden. De onderliggende EBITDA steeg in de verslagperiode met 4,5 procent, volgens het bedrijf vooral door een verbetering in Duitsland en Polen en in het Verenigd Koninkrijk. De netto omzet steeg, ondanks een volumedaling, doordat de grondstofprijzen hoger waren dan een jaar eerder. De brutowinst daalde wel met 0,6 procent en daar waren volgens ForFarmers Nederland en België verantwoordelijk voor. De volumes daalden afgelopen kwartaal met 5,2 procent, vooral door druk op volumes in de varkenssector. Het mengvoervolume daalde met 6,4 procent. Outlook De veestapel in Noordwest-Europa zal volgens ForFarmers krimpen, mede als gevolg van de implicaties van overheidsbeleid in de verschillende landen waarin het bedrijf actief is. ForFarmers kan juist met haar voeraanpak veehouders helpen verder te verduurzamen, meent het bedrijf. De onderneming vindt het moeilijk te duiden wat er met de grondstofprijzen zal gebeuren, maar het lijkt waarschijnlijk dat deze volatiel en relatief hoog blijven. Dierziekten kunnen lokaal druk zetten op de volumes, zoals in de pluimveesector in het Verenigd Koninkrijk wordt ervaren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.