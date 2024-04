'BHP overweegt verbeterd bod op Anglo American' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BHP Group overweegt om een verbeterd bod uit te brengen op Anglo American. Dit meldde persbureau Reuters dit weekend op basis van informatie van ingewijden. Anglo American verwierp vrijdag het overnamevoorstel van 39 miljard dollar van BHP en zei dat het bod de mijnwerker en zijn toekomstperspectieven aanzienlijk onderwaardeert. BHP voert momenteel besprekingen over een herzien bod dat in de komende weken zal worden uitgebracht, zei een bron. Het bedrijf heeft nog geen beslissing genomen over de omvang en structuur van het nieuwe voorstel, aldus Reuters. BHP wilde tegenover het persbureau niet ingaan op het gerucht, terwijl Anglo American niet direct bereikbaar was voor een reactie. Volgens de Britse overnameregels heeft BHP tot 22 mei de tijd om terug te komen met een formeel bod op Anglo American. Verwacht wordt dat BHP zijn bod van 25,08 Britse pond per aandeel zal verhogen om te proberen een deal te sluiten, waarmee 's werelds grootste mijnbouwer van koper ontstaat. Bron: ABM Financial News

