Bomvolle week voor de boeg

(ABM FN-Dow Jones) Na een bijzonder drukke week vol met bedrijfsresultaten, lijkt het komende week niet veel rustiger te worden.

De koersreactie op al die cijfers verschilde soms enorm. Zo verloor bijvoorbeeld Adyen circa 16 procent op weekbasis en IMCD ruim 6 procent na cijfers. ASMI won juist dik 19 procent en ook zwaargewicht Unilever kreeg de handen op elkaar bij beleggers met een koerswinst van 8,5 procent op weekbasis.

In de VS was het beeld niet heel anders. Zo knalde Tesla omhoog, net als Alphabet. Ook zwaargewicht Microsoft deed afgelopen week goede zaken. Daarentegen viel Meta flink tegen en ook Intel en IBM leverden in na het openen van de boeken.

Maar per saldo vallen de bedrijfscijfers tot nu toe mee en dat moet beleggers hoopvol stemmen voor de komende week, waarin weer een flinke serie aan bedrijfscijfers op het menu staan. Maandag is het in Nederland aan Philips om de boeken te openen en zal in Brussel Recticel de cijfers publiceren. In de VS staat onder meer nabeurs het Nederlandse NXP op de rol.

Dinsdag staan Arcadis, Air France-KLM en Van Lanschot Kempen geagendeerd. In Zuid-Korea zal Samsung de cijfers presenteren en in Europa worden de boeken geopend door Adidas, Covestro, Volkswagen en Lufthansa. In de VS staan voorbeurs 3M, Coca-Cola, Eli Lilly en McDonald’s op de rol. Nabeurs zal de aandacht opgeëist worden door de cijfers van Amazon en Super Micro Computer.

Op woensdag 1 mei zijn de beurzen in Europa gesloten vanwege de Dag van de Arbeid, maar opent Wolters Kluwer toch de boeken. In Amerika zijn de beurzen wel gewoon open en worden de bedrijfsresultaten gepubliceerd van onder meer Kraft Heinz, Mastercard, Pfizer, Yum Brands en nabeurs door DoorDash.

Donderdag is het lekker druk in Amsterdam en worden de boeken geopend door ArcelorMittal, BAM, DSM-Firmenich, ForFarmers, ING, Shell en nabeurs door Universal Music Group en Galapagos. Naast Galapagos zal in België ook aandacht zijn voor de cijfers van Aedifica en GBL. In Europa openen HelloFresh en Worldline de boeken. In de VS rapporteren ConocoPhillips en DuPont, maar zal nabeurs de aandacht worden opgeëist door de cijfers van Apple.

Vrijdag eindigen we met Aperam en Brunel en openen in Brussel Bpost en Ontex de boeken. In Europa worden dan nog onder meer de cijfers van Crédit Agricole verwacht.

Ook op macro-economisch front valt komende week genoeg te beleven. Zo starten we maandag in Nederland met cijfers over producentenvertrouwen en krijgen we meer te weten over de inflatie in Duitsland. In Frankrijk staan de economische groeicijfers en inflatie geagendeerd en wordt het consumentenvertrouwen in Europa bekendgemaakt.

Dinsdag starten we in China met de inkoopmanagersindex voor industrie en diensten. In Nederland worden de producentenprijzen bekendgemaakt. In Duitsland krijgen we meer te weten over de detailhandelsverkopen, werkloosheid en economische groei. Ook staat de Europese economische groei op de agenda. In de VS worden de cijfers gepubliceerd over de arbeidskosten, Case Shiller huizenprijzen, inkoopmanagersindex voor Chicago en het consumentenvertrouwen.

Hoewel 1 mei de beurzen in China en Europa gesloten zijn, worden in China en Japan de cijfers bekendgemaakt van de inkoopmanagers voor de industrie. In Nederland wordt de omzet van de detailhandel gepresenteerd, evenals de inkoopmanagers voor de industrie in het VK. In de VS kunnen we er even voor gaan zitten, want cijfers worden bekendgemaakt van de wekelijkse hypotheekaanvragen, wekelijkse olievoorraden, het banenrapport van ADP, de inkoopmanagersindex voor de industrie, de vacatures en de bouwuitgaven. Maar het “main event” staat in de avonduren gepland, met het rentebesluit van de Federal Reserve. Hoewel totaal geen rekening wordt gehouden met een renteverlaging, zal men toch de woorden van voorzitter Jerome Powell op een weegschaal leggen.

Donderdag zijn de Chinese beurzen gesloten en is het tijd voor de cijfers van de inkoopmanagers van de industrie in veel Europese landen. In de VS is het dan weer tijd voor de wekelijkse steunaanvragen, stand van de handelsbalans en de fabrieksorders.

Ook vrijdag zijn de Chinese beurzen gesloten. Dan krijgen we meer te weten over de inkoopmanagers voor diensten in het VK. We sluiten de week in stijl af met de belangrijke banencijfers in de VS en de cijfers van de inkoopmanagers voor de dienstensector.