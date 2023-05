Update: ECB verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd. De basisrente komt daarmee uit op 3,75 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,00 procent en de depositofaciliteit op 3,25 procent. "Al met al ondersteunt de binnenkomende informatie in grote lijnen de beoordeling van de inflatievooruitzichten op middellange termijn die de Raad van Bestuur tijdens zijn vorige zitting heeft gemaakt", zei de ECB in een toelichting. Volgens de centrale bank zullen de toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur ervoor zorgen "dat de beleidsrentetarieven een peil bereiken dat restrictief genoeg is om de inflatie tijdig terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent op middellange termijn, en dat dit peil zo lang als nodig wordt aangehouden." De ECB blijft een "op data gebaseerde" benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de monetaire verkrapping te bepalen, waarbij met name de inflatievooruitzichten belangrijk blijven, zei de centrale bank verder. Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen voorziet de markt voor eind 2023 een piekrente rond de 3,75 procent voor de depositorente. Dat zou betekenen dat er nog 1 tot 2 renteverhogingen in het vat zitten. Economen van Danske Bank sluiten zelfs niet uit dat de rente piekt boven de 4 procent, zolang de arbeidsmarkt robuust blijft. Volgens marktstrategen van State Street is het een 'dovish' rentebesluit van de ECB, hetgeen de centrale bank de ruimte geeft om de inflatie op een vastberaden manier te blijven bestrijden en tegelijkertijd de risico's voor de financiële stabiliteit niet uit het oog te verliezen. "Het is aannemelijk dat deze verhoging met 25 basispunten de ECB de nodige speelruimte biedt voor de toekomst", aldus Altaf Kassam van State Street.. De ECB maakte donderdag ook bekend dat het vanaf juli stopt met het herinvesteringen van aflossingen onder het Asset Purchase Programme. Dat obligatie-opkoopprogramma wordt momenteel in een gematigd en voorspelbaar tempo afgebouwd, met gemiddeld 15 miljard euro per maand tot eind juni. Dat de herinvesteringen vanaf juli worden stopgezet lijkt een goedmakertje voor de haviken binnen de ECB die liever een renteverhoging van 50 basispunten hadden gezien, volgens econoom Carsten Brzeski van ING. Voorzitter Christine Lagarde komt om 14:45 uur met een toelichting op het rentebesluit. De euro/dollar noteerde rond het rentebesluit op 1,1080 en is inmiddels gedaald tot 1,1039. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

