AEX doet stapje terug en hoe Meta $200 miljard beurswaarde zag verdampen

De AEX-index opent naar verwachting 0,3% lager nadat Wall Street richtingloos de dag uitging en Meta nabeurs genadeloos onderuit ging. Vijf grote bedrijven openden zojuist de boeken. En er is overnamenieuws: volgens persbureau Bloomberg heeft mijnbouwconcern BHP een overnamebod gedaan op de Britse aartsrivaal Anglo American.

Tegenvallende orderinstroom Besi

BE Semiconductor Industries presenteerde als laatste chipper kwartaalcijfers en deze lijken niet erg mee te vallen. Het bedrijf voldeed aan de outlook, maar de orderinstroom stelde teleur. Het concern had voor €127,7 miljoen aan orders binnengehaald: 23,3% minder dan in Q4. Analisten rekenden op €183 miljoen. Vooral de markt voor smartphones en automotive was volgens topman Richard Blickman zwak. Hier de cijfers:

Adyen ziet omzet met 21% stijgen

Adyen heeft in het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten gerealiseerd. Het verwerkt betaalvolume nam toe met 46% en kwam met €297,8 miljard een stuk hoger uit dan de €281 die analisten hadden verwacht. Het is wel lager dan in Q1, toen Adyen €301 miljard aan verwerkt betaalvolume rapporteerde.

De omzet trok steeg met 21% op jaarbasis tot €438 miljoen, maar tegen constante wisselkoersen was de omzet onveranderd. Adyen sprak van momentum in Noord-Amerika, dat nog altijd de snelst groeiende regio is.

Fugro profiteert van windparken op zee

De groei van windparken op zee legt Fugro geen windeieren. Het bedrijf maakte een vergelijkbare omzetgroei van 9% bekend. De EBIT steeg van €25,3 miljoen naar €44,2 miljoen en de marge liep flink op 5,4% naar 8,8%.

... Flow Traders van bitcoin-ETF

Flow Traders moet het hebben van volatiliteit en die was in het eerste kwartaal op de aandelenbeurzen ver te zoeken. Toch zag het concern de winst in het eerste kwartaal fors oplopen. Dat was te danken aan de goedkeuring voor de lancering van bitcoin-ETF's in de Verenigde Staten. Dat heeft de handelsvolumes aanzienlijk doen stijgen en de sterke volatiliteit in de bitcoinmarkt hielp ook een handje.

De netto-handelsinkomsten stegen met 15% en de nettowinst nam toe met maar liefst 66% op jaarbasis, terwijl in Q4 nog sprake was van een winstdaling.



Afvlakking omzetgroei Unilever

De omzet van Unilever is in het eerste kwartaal onderliggend minder hard gegroeid ten opzichte van Q4 2023, maar het was wel beter dan analisten hadden verwacht. Vooral bij de tak Beauty & Wellbeing steeg de omzet flink op onderliggende basis:

Vorige maand liet Unilever weten dat het de groei wil versnellen door de ijsdivisie af te splitsen.

Huub huub, OCI-truc

Het gebeurt niet vaak dat een aandeelhoudersvergadering leidt tot Kamervragen. Maar vandaag is het zover, en wel bij OCI, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering belegt voor een statutenwijziging.

OCI wil enkele miljarden euro's naar de aandeelhouders terugsluizen, als gevolg van de verkoop van het belang van OCI in Fertiglobe. De kunstmestfabrikant wil hiervoor eerst het aandelenkapitaal verhogen (met €2,7 miljard) en direct erna weer verlagen (met hetzelfde bedrag). Die truc moet ervoor zorgen dat OCI €2,7 miljard belastingvrij kan uitkeren aan de aandeelhouders.

Het is niet voor het eerst dat OCI dit trucje toepast: in de voorgaande twee jaren gebeurde hetzelfde. Als de aandeelhouders vanmiddag groen licht geven voor de statutenwijziging, heeft OCI de afgelopen drie jaar in totaal €5 miljard belastingvrij uitgekeerd. Daarmee loopt de Nederlandse fiscus volgens dagblad NRC €750 miljoen mis.

Kamerleden van GroenLinks-PvdA en D66 hebben nu met spoed opheldering gevraagd aan staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Wordt vervolgd. Meer info over deze constructie vindt u hier.

Azië doet stapje terug

Diverse Aziatische beurzen deden na twee dagen winst een stap terug. De schrikreactie op de outlook van Meta Platforms, winstnemingen en aanhoudende zorgen over een langer hoog blijvende Amerikaanse rente speelden de beurzen mogelijk parten. In Japan wachten ze met samengeknepen billen de uitslag van de vergadering van Bank of Japan af, die morgen bekend wordt gemaakt. Naar verwachting blijft de rente gelijk, maar verdere renteverhogingen zijn niet uitgesloten.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: -2,1%

TOPIX (Japan): -1,4%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%

Hang Seng (Hongkong): +0,4%

Kospi (Zuid-Korea): -1,3%

Diverse techaandelen stonden onder druk:

Samsung -2,3%

Alibaba: +1,2%

Baidu: +0,1%

Prosus-deelneming Tencent: -1,6%

TSMC: -2%

Wall Street sluit vlak op bomvolle cijferdag

Wall Street werd woensdag overspoeld met kwartaalcijfers, maar wist niet goed wat hiervan te denken. Uiteindelijk bleven de drie belangrijkste indices dichtbij huis:

S&P 500: onveranderd op 5.071,67 punten

Dow Jones-index: -0,1%

Nasdaq: +0,1%

De kwartaalcijfers werden overwegend positief ontvangen. De hoofdprijs ging naar Tesla (+12%). De fabrikant van elektrische auto's overhandigde een tegenvallende cijferset, maar de aankondiging dat het goedkopere auto's wil produceren, maakte alles goed.

Tesla moet de prijs delen met spellenfabrikant Hasbro (+11,8%), dat meer winst behaalde dan verwacht, terwijl de omzet minder was gedaald dan verwacht.

Texas Instruments heeft met een koersstijging van 6% evenmin reden tot klagen. Het concern zag de winst en omzet dalen door een zwakke vraag, maar beleggers hadden op erger gerekend en - belangrijker - de outlook viel mee.

Ook AT&T (+2,5%) en Visa (+1%) werden beloond voor hun kwartaalcijfers. Boeing daarentegen moest 2,6% koersverlies incasseren. Het verlies was minder groot dan analisten hadden verwacht, maar het geld vliegt letterlijk met bakken het bedrijf uit door compensatiebedragen die het bedrijf aan luchtvaartmaatschappijen moet betalen vanwege een reeks technische mankementen.

Meta ziet in nabeurshandel $200 miljard beurswaarde verdampen

Na sluiting van Wall Street openden Meta Platforms (moederbedrijf van Facebook) en IBM de boeken. Meta zag de nettowinst ruim verdubbelen, terwijl de omzet met 27% steeg. Toch ging in de nabeurshandel met ruim 15$ onderuit, waarmee zo'n $200 miljard aan beurswaarde in rook op ging. De omzetverwachting viel tegen. En investeringen in AI en de metaverse gaan het bedrijf veel geld kosten, zo bleek uit het praatje van Mark Zuckerberg.

IBM maakte naast cijfers ook de overname van cloud-softwarebedrijf HashiCorp voor zo'n $6,4 miljard bekend. De omzet steeg met 1,4% en de nettowinst steeg met 70% naar $1,72 per aandeel. Op aangepaste basis bedroeg de winst $1,68 per aandeel. De winst kwam daarmee hoger uit dan verwacht en de omzet ietsje lager. Ook dit aandeel maakte een flinke duikeling in de nabeurshandel: -8,5%.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een lagere opening tegemoet.

Grotendeels rode koersen in Azië vannacht.

De 'paniekbarometer, de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) loopt iets op naar 15,97.

De euro ligt nog in dromenland en noteert 1,0702 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,83%. De tienjaars rente op Amerikaans staatspapier doet 4,657%.

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.318 per troy ounce.

De olieprijzen staan iets onder druk. Voor een vat WTI betaalt u nu $82,89. Een vat Brent-olie uit de Noordzee kost nu $88,08.



Een gevoelig verlies voor de bitcoin: 2,7% eraf op $64.558,77.

De AEX opent naar verwachting 0,6% hoger.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts.

Adviesverhoging voor AkzoNobel

Euronext: naar €108 van €106 en kopen - Citi Research

AkzoNobel: naar €70,00 van €68,50 en verkoopadvies maakt plaats voor houdadvies - JPMorgan

Unilever: naar 3.510 pence van 3.430 pence, maar advies blijft verkopen - UBS

Randstad: naar €52,00 van €54,40, maar advies blijft kopen - Morgan Stanley

Aegon: naar €7,00 van €6,60 en kopen - Berenberg

Agenda: Amerikaans BBP, Microsoft, Alphabet en Intel



Adyen, Besi, Unilever, Relx, Flow Traders, Fugro, BASF, Deutsche Bank, JET-concurrent Delivery Hero, Nestlé en Barclays zijn deze ochtend al langs geweest. Na de lunch volgen Caterpillar en Merck. Maar blijft u vooral nog even wakker vanavond, want dan openen Magnificent 7-aandelen Alphabet en Microsoft de boeken, evenals chipreus Intel en socialemediabedrijf

Vastgoedaandeel WDP gaat €1,12 ex-dividend. OCI belegt een inmiddels omstreden buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Het belangrijkste macrocijfer van vandaag is de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal. In het vierde kwartaal groeide het BBP nog met 3,4%. Economen verwachten dat dit in Q1 iets is afgezwakt naar 2,5%.

Verder staat er nog een rentebesluit op de agenda: van de Turkse centrale bank. De nieuwe president van de centrale bank, Fatih Karahan, verhoogde vorige maand onverwacht de rente tot maar liefst 50%, in een poging om de hyperinflatie de kop in te drukken. Eerdere pogingen hebben tot nu toe weinig opgeleverd: de inflatie is inmiddels opgelopen tot een duizelingwekkende 68,5%.

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!