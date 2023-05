Slotcall: AEX is vlak op weg naar misschien het láátste Fed kwartje

Rente, inflatie, energie, dollar, banken, recessie of niet, China versus VS, de cyclus, waarderingen, Artificial Intelligence (AI) en wat al niet meer: als handelaren en beleggers hebben we er onze handen meer dan vol aan.

Jay Newman, voormalig senior portfolio manager van Elliott Management, komt vandaag met weer iets nieuws om over na te denken? China-exposure. Bij Chinese aandelen zelf doen we het al, de politiek is meer dan in het westen een (risico)factor bij beleggen. Vandaag zet Newman in FT ook ene Apple in dat rijtje.

Zijn redenatie:

CEO Tim Cook has embedded Apple ever deeper in China over the past 20 years. After inking a secretive 2016 agreement to invest $275bn in China’s economy, workforce, and technological capabilities, the iPhone became a best-seller. In reality, Apple is now as much a Chinese company as it is American.

Cook talks about civil liberties and privacy: laudable sentiments irrelevant in China, where Apple has no choice but to deliver the data of its Chinese customers to the government. Unwillingly, perhaps, Apple has become a facilitator of surveillance and government censorship.



These complexities aren’t lost on management. Apple is tiptoeing — frantically — towards the exit: moving production of iPhones to India, AirPods to Vietnam, Macs to Malaysia and Ireland — and assembling hundreds of employees into “tiger teams” to shift its supply chain.



Apple likely will never be able to completely exit China. Even small shifts risk retaliation by Chinese overlords who might retaliate by turning Chinese consumers against Apple products. Will China — which has contributed hugely to Apple’s success — allow it to slink away? Why would they?

BMW, Daimler, Volkswagen, Nike, H&M, Starbucks, ASML, TSMC en desnoods Ikea: welke bedrijven hebben behalve Apple nog meer forse China-exposure? Misschien iets om over na te denken. Morgen om 22:30 uur heeft Apple cijfers en zoals altijd wordt er dan ook goed gekeken naar de omzet uit China.

FT: "Investment in #Apple is geopolitical bet, squeezed between CCP and US interests. Apple’s scramble to reduce dependence on China won’t beat CCP’s power to erase most of its value with stroke of pen. Investors, take note"https://t.co/tksF8PVn4a — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 3, 2023



Gelukkig/helaas hebben we straks de Fed nog

Verrassend begin van deze slotcall? Ad-interim slotcall is een beter woord, omdat de beursdag pas om 20:00 uur begint met het Fed rentebesluit. Want niet zozeer die besluiten zelf, als wel de aansluitende persconferenties van voorzitter Jerome Powell zorgen voor vuurwerk op de borden en in de headlines.

Lees hier onze vooruitblik, de voorzitter is niet altijd even eenduidig in zijn persconferenties, die soms dwars tegen zijn vorige persmomentje en zelfs tegen het actuele besluit in gaan. Van haviks naar duivisch en weer terug, maar gelukkig hebben de rekenmeesters van JPMorgan Chase een handige bingokaart.

Wordt dit het laatste kwartje verhoging (van 4,75%-5,00% naar 5,00%-5,25%) of niet, is het thema. Daar gaat de voorzitter echt niks over zeggen en als hij dat lekker toch doet, kúnnen er verticale strepen op de koersborden verschijnen. IEX blogt live en volgt u het zeker, Powell is een gemakkelijke spreker.

De laatste data van vandaag voor het besluit, de ISM non-Manufacturing Index valt iets mee, ofwel de Amerikaanse dienstensector doet het nog. U ziet ook de prijzencomponent, daar kijkt dus ook de Fed naar en die zal hier niet blij van worden.



Waar de Fed ook op let volgens haar mandaat is de werkgelegenheid. We lezen over de ene ontslagronde na de andere in het Amerikaanse bedrijfsleven, maar de (private) arbeidsmarkt is niet stuk te krijgen. Goed nieuws voor werkzoekenden, dit blijft een markt voor hen, maar slecht voor Fed en beurs.



Wolters Kluwer

Hoogste tijd om naar de cijfers van vandaag te kijken. De ene all time high na de andere dit jaar, ineens gisteren een uitglijder en vandaag cijfers van Wolters Kluwer: het beste defensieve aandeel van de laatste tijd. Onze analist Niels Koerts:

Onderliggend presteert Wolters Kluwer solide. Bij vrijwel alle divisies is sprake van organische groei. Alleen bij de divisie Governance, Risk & Compliance is de groei volledig gestagneerd. Dit wordt echter weer volledig gecompenseerd door de sterke cijfers bij Tax & Accounting (+11% YoY).



Een belangrijk minpunt is dat de marges onder druk staan. In het eerste kwartaal daalde de operationele winstmarge met 270 basispunten. Dit is mede doordat de lonen fors zijn gestegen. Het management verwacht echter dat deze margedaling in de loop van het jaar weer wordt goedgemaakt.



De outlook voor 2023 blijft dus ongewijzigd. Hoewel de koers gisteren een aardige tik te verwerken kreeg, is het aandeel niet ver verwijderd van zijn all time high. Dat terwijl de opkomst van Chat GPT op lange termijn wel degelijk een potentiële bedreiging vormt voor het verdienmodel.



Hoe groot dit risico is, valt momenteel echter lastig in te schatten. Wolters Kluwer is dus zeer zeker geen risicoloos aandeel. Vooral omdat het aandeel tegen een multiple van 26 keer de verwachte winst geprijsd is voor perfectie.

Ook Wolters Kluwer ontkomt niet aan de opkomst van ChatGPT IEX Premium https://t.co/iapLqxplc9 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2023



Aperam

Lastige marktomstandigheden zijn een zwaar blok aan het been van Aperam. Voor de verandering wist het bedrijf eens niet aan de eigen guidance te voldoen en bleef een positieve verassing voor beleggers uit. Topman Timoteo Di Maulo schetst een onheilspellend beeld met roestvrijstaalprijzen die sterk onder druk staan.

Aandelenanalist Peter Schutte ziet voornamelijk Europa slecht in:

Aperam voorspelt voor het tweede kwartaal een licht hoger Ebitda resultaat dan de €127 miljoen over Q1. Weer even afwachten of dat gaat lukken, maar veel zal het waarschijnlijk weer niet veel gaan schelen.



Topman Timoteo Di Maulo schetst niettemin een wat onheilspellend beeld met prijzen voor roestvrij staal die onder druk blijven staan, met lagere marges tot gevolg. Stakingen zullen naar verwachting ook aanhouden. De nettoschuld zal naar verwachting ook weer wat oplopen. De financiële positie per saldo redelijk stabiel kunnen blijven.



Aperam is een sterke speler, biedt een fraai dividendrendement en de groeikansen op de langere termijn zijn onverminderd groot. De huidige marktomstandigheden zijn echter wel zwaar en lijken de komende tijd nog uitdagender te worden.



Het feit dat het concern het kostenbesparingsprogramma zo versnelt, is een teken aan de wand. Bij een verhouding NetDebt/Ebitda boven de 1 gaat Aperam het dividendbeleid onder de loep nemen. Vooralsnog lijkt dit buiten schot, maar uitgesloten is het niet.

Aperam voorspelt aanhoudend moeilijke markt IEX Premium https://t.co/bYtVc9oTBr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2023



Signify

Aandeelhouders van Signify hebben het licht uitgezet en het huis verlaten; het lichtbedrijf wordt genadeloos afgestraft op de beurs, maar is dat ook gerechtvaardigd? Koerts vindt van niet:

Signfiy is bepaald geen groeibedrijf. Sinds 2018 is de organische omzet jaarlijks zelfs met 3% gekrompen. Dit als gevolg van de transitie van de gloei- naar LED-lamp. Desondanks is de koers sinds de beursgang met ruim 25% gestegen en hebben beleggers flink wat dividend kunnen schrapen.



Een krimpbedrijf hoeft dus helemaal geen slechte belegging te zijn. Nu de gloeilampendivisie nog maar goed is voor circa 10% van de totale groepsomzet gaan we ervan uit dat de vergelijkbare omzet van Signify vanaf volgend jaar stabiel zal blijven.



Tevens achten we het lichtbedrijf in staat om vanaf 2025 jaarlijks circa €630 miljoen aan vrije kasstroom te genereren.

Onterechte koersafstraffing Signify IEX Premium https://t.co/gGksVCxVRq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2023



Alphabet

Deze had u nog tegoed, Martin Crum heeft het niet alleen over de cijfers van Alphabet van vorig week, maar vooral over de AI fantasie. En die is er wel degelijk ook bij de Google moeder.

Het is lang geleden dat de positie van Alphabet serieus werd bedreigd, maar de verrassende introductie van ChatGPT, mede dankzij miljardeninjecties van Microsoft, is een potentiële game changer.

Uiteraard is de strijd om marktaandeel niet alleen tussen Alphabet en Open AI (de eigenaar van ChatGPT) samen met Microsoft, ook Meta werpt zich in de strijd, evenals Apple en tal van Chinese reuzen. De koek zal naar verwachting per saldo groter worden gezien de vele toepassingen van AI, en anders worden verdeeld.

Wie de rat race zal winnen, valt nu nog niet te voorspellen. Wel is het zo dat Alphabet een aantal sterke troeven in handen heeft en wij achten het concern in staat de opgelopen achterstand met ChatGPT snel in te lopen.

Strijd rond AI is losgebarst met een onvoorspelbare uitkomst IEX Premium https://t.co/SSzb8B76iB via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2023



Unibail Rodamco en Ahold Delhauze

Vertrokken uit Amsterdam , is er nog iemand geïnteresseerd in Unibail-Rodamco?

Unibail-Rodamco-Westfield kan geen goed doen IEX Premium https://t.co/BZxmTrf72V via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 3, 2023



Nog een ding, op social media is Ahold Delhaize de gebeten hond met die loonstaking, want superwinsten en zo. Ja, omzet en winst lopen op - óók iets met inflatie - maar de marges dalen. Oordeel verder zelf maar.



Marktbreed

U ziet het aan het koersenbord, de beursdag moet nog beginnen... De AEX eindigt met een heel vervelende score... Wel ligt olie heel slecht - de cyclus maar weer en de VS voorraden? - en de de dollar daalt. Maar ook die gaat misschien vanavond pas echt bewegen.



Dat geldt ook voor de Amerikaanse (tienjaars) rente, hoewel die er al aardig de sokken in heeft. De Europese rentes bewegen heel wat minder. Misschien morgen, want dan rentebesluit de ECB.



Beursplein 5

Er zijn maar een paar bankadviezen vandaag:

Plus: AkzoNobel en Wolters Kluwer

Min: DSM-Firmenich

Plus én min: Alfen

Klik op het plaatje om te zien hoe de details in de vork steken.



Verder nog iets? Er beweegt weer genoeg op het Damrak, maar er is geen grote gemene deler. Of het moet zijn dat veel cyclicals goed doen, zeker in de AMX.