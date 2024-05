AEX met record het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger het weekend ingegaan. De AEX steeg 1,0 procent bij een slot van 887,44 punten. Op weekbasis steeg de hoofdindex rond een half procent.

Op de laatste dag van de week wist de hoofdindex het record van 10 april van bijna 887 punten aan te scherpen. De AEX noteert daarmee nog wel onder de intraday piek van 894,52 punten op 12 april.

Veel aandacht ging vrijdag uit naar het Amerikaanse banenrapport. Ook was er genoeg aandacht voor het lopende cijferseizoen. Zwaargewicht Apple verkocht minder iPhones, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Ook kondigde de techreus een nieuw inkoopprogramma van maar liefst 110 miljard dollar aan.

Het Amerikaanse banenrapport toonde over april een banengroei van 175.000, een werkloosheid van 3,9 procent en een loongroei op jaarbasis van eveneens 3,9 procent op jaarbasis. De markt rekende op een banengroei van 240.000, een stabiele werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei van 4,0 procent.

De tegenvallende banengroei in april is nog niet zo alarmerend dat de Fed binnenkort al moet ingrijpen. Daarvoor heeft de centrale bank nog drie tot vier van dit soort cijfers nodig om in de loop van het jaar de rente te kunnen verlagen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Je ziet de sectoren bouw en de vrijetijdsbesteding ten opzichte van maart flink dalen. Dat zou eigenlijk niet moeten, gezien de cijfers gecorrigeerd zijn voor seizoenseffecten. De lonen stijgen minder stevig, maar een stijging van 3,9 procent is voor de Fed nog duidelijk te hoog. De centrale bank ziet liever een groei van 2 tot 3 procent", aldus Marey.

ING wees erop dat indien de werkloosheid in de VS in september stijgt "tot pakweg 4,2 procent, de Fed de rente kan verlagen."

Toch waarschuwde Fed-gouverneur Michelle Bowman vrijdag dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft. Eerder deze week leek Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit juist te benadrukken dat de markt niet bang hoeft te zijn voor een verhoging.

De kans op een renteverlaging in juni was donderdag nog minder dan 10 procent. Vrijdag steeg die kans naar 14 procent. De kans op een verhoging in juli wordt nu ingeschat op 36 procent en voor september is de kans nu 67 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor inkoopdata uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zo groeide de Britse dienstensector in april iets harder dan uit een voorlopige raming bleek, bij een indexstand van 55,0.

In de VS was het beeld gemengd. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde voor april een lichte groeivertraging tot 51,3, terwijl de inkoopdata van ISM juist op een onverwachte krimp van de Amerikaanse dienstensector wezen. De index kwam in april uit op 49,4.

De euro/dollar noteerde na het banenrapport 0,5 procent hoger op 1,0777. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdag na het banenrapport tot 4,53 procent, terwijl de tweejarige Treasury yield daalde tot 4,82 procent. Eerder deze week noteerde de korte rente nog rond 5,00 procent.

De olieprijzen daalden verder en lijken op weekbasis zo'n 6 procent in te moeten leveren.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deed Universal Music Group goede zaken met een winst van 3,6 procent na het openen van de boeken. UMG boekte afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel met een ongewijzigd koopadvies. Ook UBS en Bank of America verhoogden het koersdoel.

Halfgeleideraandelen, die donderdag nog de gebeten hond waren, wisten vandaag te herstellen. ASMI, ASML en Besi stegen circa 3 tot ruim 4 procent. Besi was daarmee koploper in de hoofdindex.

Shell belandde vrijdag onderaan in de AEX, met een verlies van 0,8 procent. Verder bleven de verliezen beperkt tot een half procent of minder voor bijvoorbeeld KPN en Unilever.

In de Midkap daalden Galapagos en Aperam respectievelijk 1,3 en 4,6 procent na cijfers. Flow Traders ging aan kop in de AMX met een winst van bijna 5 procent.

Aperam dook afgelopen kwartaal in de rode cijfers. ING sprak van een ingetogen kwartaal, waarbij niet-traditionele activiteiten de zwakte bij de kernactiviteiten wat konden opvangen.

Galapagos heeft de cashburn voor het lopende jaar gehandhaafd, terwijl de R&D-kosten in het eerste kwartaal van 2024 verder opliepen.

Heijmans daalde na een ex-dividend notering ruim 5 procent in de AScX. Brunel won na resultaten bijna 4 procent. ING sprak van een sterk kwartaal voor Brunel. Het volatiele Vivoryon steeg meer dan 7 procent.

BAM daalde nog eens 0,8 procent na de koersval van bijna 11 procent donderdag, in reactie op de cijfers toen. ING sprak vrijdag van "geen al te beste start" van het jaar maar het koopadvies werd gehandhaafd. BAM kondigde vandaag ook een aandeleninkoopprogramma aan, waarmee het ruim 7 miljoen gewone aandelen zal terugkopen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen circa 1,0 tot 2,0 procent hoger.