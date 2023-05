Accsys positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys is positiever gestemd en verhoogde de outlook. Dit bleek woensdagochtend. De EBITDA zal in het boekjaar 2023, dat eindigde op 31 maart, "bescheiden" hoger uitvallen dan eerder voorzien, aldus de onderneming. Accsys ging al uit van een verdubbeling van de onderliggende EBITDA op jaarbasis. De verkoopvolumes van Accoya stegen dan ook met 6 procent op jaarbasis, waarbij de tweede jaarhelft een groei liet zien van 64 procent ten opzichte van de eerste zes maanden, en dat is meer dan de beoogde groei van 50 procent. De nettoschuld van Accsys daalde afgelopen kwartaal met 8 miljoen euro naar 44 miljoen euro per eind maart. Dat is te danken aan een stijging van de EBITDA en de focus op het werkkapitaal, aldus het bedrijf. Voor de tricoya-fabriek in het Britse Hull bekijkt Accsys nog altijd alle mogelijke financieringsopties. Gesprekken met derden worden in dit licht ook nog altijd gevoerd. De bouw van de Accoya-fabriek in de VS loopt wat vertraging op, terwijl ook de kosten stijgen. Accsys en partner Eastman verwachten dat de fabriek medio 2024 kan gaan draaien. In de fabriek in Arnhem was de productie in het vierde kwartaal de hoogste ooit. Op 27 juni komt Accsys met de voorlopige resultaten voor 2023. Bron: ABM Financial News

