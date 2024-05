Renteverhoging VS nog niet van tafel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het lijkt erop dat de inflatie in de Verenigde Staten nog enige tijd hoog zal blijven en dus blijft een mogelijke renteverhoging op tafel. Dit zei Michelle Bowman, gouverneur bij de Federal Reserve, vrijdag in een toespraak. "Hoewel de huidige koers van het monetair beleid restrictief lijkt te zijn, blijf ik bereid om de rente bij een toekomstige bijeenkomst te verhogen, mochten de binnenkomende gegevens erop wijzen dat de vooruitgang op het gebied van de inflatie tot stilstand is gekomen of is teruggedraaid", zei Bowman in een speech voor de Massachusetts Bankers Association. Bowman is de eerste Fed-spreker na het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank en de persconferentie van voorzitter Jerome Powell woensdagavond en het banenrapport van vrijdag. Powell beweerde toen nog dat er onder Fed-functionarissen juist weinig steun was voor een renteverhoging. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.