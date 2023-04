Koersen zijn saai voorbeurs, maar nieuws en cijfers zijn dat allerminst

Heeft er nog iemand inspiratie? De AEX-indicatie is -0,2% na non-bewegingen op Wall Street en een nikserig Azië.

Tesla deed gisteravond -6,1% op cijfers (vooral tegenvallende omzet en marge), IBM +1,7% en Alcoa -2,7%. En de Fed is somber over de economie, getuige het anekdotische Beige Book van gisteravond. Het R-woord waart dan ook rond op de grote networks; is er nou wel of geen recessie in aantocht?

TSMC kan ieder moment (?) met een Q1-trading update komen en op het Damrak doen we het met die van NSI en Sligro. Schrik niet om 09:00 van OCI, want dat gaat die €3,50 ex-dividend. En Duitsland komt net door met producentenprijzen maart en... verbaas u!



En hier is TSMC:

Eens kijken of #ASML hier straks op aan slaat. #TSMC komt met veel beter dan verwachte cijfers, en ziet toekomst zonnig in

En wie rijmt laatste regel met geruchten dat concern even geen machines bij #ASML bestelt? #AEX pic.twitter.com/S28j3gjKXr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 20, 2023



Het overzicht:

Europese futures openen allemaal zo rond 0,1% lager

De Amerikaanse doen iets minder en technologie ligt het slechtste met -0,5%

In Azië daalt het gros van de markten een paar tienden tot een halfje

Alibaba -0,1%

Tencent -0,3%

TSMC +0,6%

Alibaba -0,1% Tencent -0,3% TSMC +0,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -2,2% op 16,5 en de BofA MOVE-index (obligaties) +1,0% op 124,0

De dollar daalt 0,1% naar 1,096

Goud doet -0,1% op exact $2000, olie zakt 1,2% en crypto moet ook terug, bitcoin begint met 28

De rentes doen niet veel, maar wel lopen EU en VS weer uiteen:



Nog maar weer eens de AEX (oranje), die maar rondjes om 760 blijft draaien en onze rente (paars) die toch weer hoger neigt: de markt heeft behoefte aan een trigger voor meer (of weer) een richting? Het lijkt erop en dat is misschien best bijzonder met een halve bankencrisis, recessiegeluiden en dalende winsten.

Er zijn ook wel eens tijden geweest dat aandelen daar heel dikke double digits op daalden. En dat is zacht uitgedrukt.



Bijzonder is misschien ook de volatiliteit (CBOE VIX-index) die maar daalt en op de laagste stand sinds eind 2001 staat.



In hoeverre is het allemaal verwacht en ingeprijsd? Mindere cijfers dan een jaar geleden, maar dan ook echt alles, ofwel NSI levert geen denderende Q1-trading update af.



En is de omzettoename van Sligro voldoende? Daar lijkt het niet op en het concern geeft geen outlook af.



En zijn er verder nog vragen over die prijsverlagingen van Tesla?

Shanghai auto show crowd flocks to BYD’s ‘Seagull,’ set to go on sale for just over $11,000 https://t.co/x8NYupkHwY pic.twitter.com/b8rL2fQAa7 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 20, 2023



Of misschien... het ondenkbare? Citaat, het staat er echt. Zou wel lekker contrair zijn als die hardcore Texaanse olieboeren het klimaat daadwerkelijk gaan redden :-)

The two largest U.S. oil companies are road testing renewable gasoline blends that they say could bring down emissions from conventional autos to levels competitive with electric vehicles (EVs).

Chevron, Exxon pursue cleaner gasoline as alternative to EVs https://t.co/Tci60T5uO1 pic.twitter.com/EW5bENq4QW — Reuters Business (@ReutersBiz) April 20, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 Duitse producentenprijzen gedaald

08:00 AEX vermoedelijk vlak van start

07:46 Flink meer omzet bij Sligro

07:38 Envipco levert 200 flessenautomaten in Australie

07:23 Resultaten NSI onder druk

07:07 Centrale bank van China laat rentes ongemoeid

07:03 Aantal werklozen Nederland blijft vrijwel gelijk

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:01 Japanse export groeit door

07:01 Nederlandse investeringen lopen verder op

06:59 Nederlander minder somber

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: macro-economisch

19 apr IBM overtreft winstverwachting

19 apr Tesla stelt teleur

19 apr Alcoa duikt in rode cijfers

19 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

19 apr Wall Street vlak gesloten

19 apr Olieprijs lager gesloten

19 apr Economische activiteit VS stabiel - Beige Book

19 apr Wall Street koerst af op vlak slot

19 apr Europese beurzen verdeeld gesloten

19 apr ForFarmers roept BAVA bijeen voor benoeming Kiers tot COO

19 apr Uitblinker Heineken kan verlies AEX niet voorkomen

De agenda:

07:00 NSI - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers eerste kwartaal

08:00 RoodMicrotec - Jaarcijfers

09:00 Kendrion - Ex-dividend

09:00 OCI - Ex-dividend

00:00 Heineken -Jaarvergadering

00:00 Vastned - Jaarvergadering



00:00 EssilorLuxottica - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 American Express - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)



00:50 Handelsbalans - Maart (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - April (NL)

06:30 Investeringen - Februari (NL)

06:30 Werkloosheid - Maart (NL)

08:00 Producentenprijzen - Maart (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Maart (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Maart (VS)

En dan nog even dit

Amper beweging:

Major Wall Street indexes closed relatively unchanged amid mixed first-quarter earnings results. More here: https://t.co/RfKJjjBQcA pic.twitter.com/ZZ8V17NKJY — Reuters Business (@ReutersBiz) April 20, 2023



Recessie of geen recessie?

The US economy stalled in recent weeks, with hiring and inflation slowing and access to credit narrowing, the Federal Reserve said in its Beige Book survey of regional business contacts.@mckonomy reports https://t.co/yR9SozFadT pic.twitter.com/UhpiaL1bad — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2023



Dit is een indicator:

Oil extends losses after the biggest decline in a month as a stalling US economy overshadowed a big draw in crude stockpiles https://t.co/ynwW0BDtj8 — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2023

Zo dus:

Tesla net income and earnings drop more than 20% from last year https://t.co/ewiKwjWCeY — CNBC (@CNBC) April 19, 2023



En vooral dit? Dit verandert inderdaad de beleggingspropositie:

From Breakingviews - Tesla can no longer succeed just on its own terms https://t.co/rW08pvw1Vh — Reuters Business (@ReutersBiz) April 20, 2023



Toch?

Tesla boss Elon Musk doubled down on the price war he started at the end of last year, saying the electric vehicle maker would prioritize sales growth ahead of profit in a weak economy https://t.co/onJ9N1UP6u $TSLA — Reuters Business (@ReutersBiz) April 20, 2023



De eerste!

Uruguay became the first inflation-targeting country in Latin America to start lowering borrowing costs by cutting its benchmark interest rate a quarter point to 11.25% amid slowing inflation https://t.co/Iai8vv6Pz7 — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2023



Nog een?

IBM's forecast delivers a cautiously optimistic signal about technology spending in an uncertain economy https://t.co/OcGA4olhOd — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2023



Veel plezier en succes vandaag.