Resultaten NSI onder druk

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste kwartaal van 2023 de resultaten onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds. NSI boekte in het afgelopen kwartaal een EPRA-winst per aandeel van 0,43 euro. Dit was een jaar eerder nog 0,44 euro. Door het afschaffen van de FBI-status wordt NSI belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. "We denken dat we enkele maatregelen kunnen treffen om het effectieve belastingtarief terug te brengen tot 10 of 12 procent", zo zei NSI daar in oktober al over. NSI zei donderdag nog altijd bezig te zijn met een strategische beoordeling van de activiteiten om de mogelijke impact van het afschaffen van de FBI-status in kaart te brengen. "Hoewel er uitdagingen en onzekerheden zijn, lopen we voorop", aldus CEO Bernd Stahli, wijzend op onder meer de "excellente balans" en een solide, op Amsterdam gefocuste portefeuille. NSI boekte in het eerste kwartaal een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 8,5 miljoen euro. Dat is minder dan vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 8,6 miljoen euro. De huurinkomsten daalden met 2,9 procent van 12,8 naar 12,4 miljoen euro. Op vergelijkbare basis daalden de inkomsten met 0,4 procent. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 0,5 miljoen euro negatief, tegenover 1,0 miljoen euro positief in het jaar ervoor. Dat bracht het totale resultaat op 8,1 miljoen euro, tegen 9,6 miljoen euro een jaar eerder. De leegstand steeg van 6,2 procent eind december naar 6,7 procent aan het einde van het eerste kwartaal. De schulden werden met ruim 9 procent verlaagd op jaarbasis tot 331 miljoen euro, goed voor een loan-to-value van 26,4 procent tegen 28,7 procent eind december 2022. Het vastgoedfonds sprak geen concrete verwachting uit voor de ontwikkelingen in 2023, wijzend op de onzekerheden rond de rentes, de FBI-status en de vastgoedprijzen. Bron: ABM Financial News

