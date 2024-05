Aandeel NSI in de lift na groter belang First Sponsor Group

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van NSI zitten maandag in de lift, nadat bekend werd dat het Singaporese First Sponsor Group zijn belang in het vastgoedbedrijf heeft uitgebreid.

Uit een melding gedateerd op 4 mei blijkt dat First Sponsor Group zijn belang in NSI heeft uitgebreid, van 2,87 naar 13,52 procent.

"De overname biedt de groep een strategische kans om een niet-controlerend maar substantieel belang te verwerven in NSI, dat een grote portefeuille van kantoorpanden in Nederland heeft, en markeert een verdere uitbreiding van de langetermijninvestering van de groep in de Nederlandse vastgoedmarkt", zei First Sponsor Group in een toelichting op de uitbreiding.

De holding betaalde voor het belang van 10,65 procent bijna 43 miljoen euro, of 20,00 euro per aandeel. In totaal kocht First Sponsor Group 2.145.960 aandelen NSI. Die nam het over van ICAMAP, tot dan toe de grootste aandeelhouder in NSI.

"Het vertrek van ICAMAP in de aandeelhoudersstructuur volgt op het nieuws over het aftreden van ICAMAP-oprichter Harm Meijer als lid van de raad van commissarissen [van NSI] in juni 2023", schreef analist Vincent Koppmair van Degroof Petercam in een reactie op het nieuws.

Met deze verkoop stapt ICAMAP volledig uit NSI, aldus Koppmair. "ICAMAP had sinds 2016 een positie in NSI [van 4,81 procent] en dat groeide naar een belang van 10 procent in 2018. ICAMAP werd gezien als een hoeksteenaandeelhouder met een sterke kennis van de Nederlandse markt", zei de analist.

De verkoop van het belang "tegen zo'n hoge korting" in vergelijking tot de waarde van de materiële activa, zou kunnen impliceren dat ICAMAP weinig opwaarts potentieel ziet voor NSI, aldus Degroof, dat een Houden advies heeft op het aandeel NSI, met een koersdoel van 22 euro. Aangezien ICAMAP de aandelen aan First Sponsor Group verkocht voor 11 procent boven de laatste koers, is er volgens Degroof een tijdelijke impuls voor het aandeel.

Aandelen NSI noteerden maandag 3,3 procent hoger op 18,58 euro.