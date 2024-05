AEX begint nieuwe week met aangescherpt record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger geëindigd. Bij een slot van 891,13 punten, steeg de AEX 0,4 procent. Daarmee bereikte de hoofdindex een nieuwe all time high. Vrijdag wist de AEX het record van 10 april van bijna 887 punten al aan te scherpen.

"Het positieve technische beeld van de Nederlandse beurs blijft intact", zei Justin Blekemolen van Lynx. Als de AEX stijgt boven de intradagpiek van 894,5 punten op 12 april, ligt de weg vrij voor een verder herstel, verwacht de beleggingsspecialist.

"Als de AEX bij deze uitbraak voldoende marge weet te boeken en geen valse uitbraak laat zien, dan zien we de index verder oplopen richting ten minste 930 punten", voorspelt Blekemolen.

Het sentiment was aan het begin van de nieuwe beursweek positief, nu de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in september weer is toegenomen, na de zwakker dan verwachte Amerikaanse banencijfers van vrijdag.

"Een lager dan verwacht banencijfer voor april in combinatie met een hoger werkloosheidscijfer en een iets lager gemiddeld uurloon deed het idee van een zachte landing herleven. Vandaar de dalende obligatierente en hogere kansen op renteverlagingen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De euro/dollar handelde maandag licht hoger rond 1,0776. Verder daalden de Amerikaanse rentes licht.

Na een zwakke week voor de olieprijzen, werden vaten WTI en Brent maandag rond een procent duurder. Marktkenners wezen op de dreiging dat Israël op het punt staat Rafah binnen te vallen.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen NN Group en Aegon aan de leiding met koerswinsten van circa 2,0 procent en steeg ASR met 1,3 procent.

DSM-Firmenich verloor 1,5 procent en was daarmee de grootste daler in de hoofdindex. Ook Philips, Unilever en Heineken stonden maandag onder druk en leverden bijna een procent in.

In de AMX steeg koploper SBM Offshore, dat later in de week de boeken opent, 2,9 procent. Flow Traders leverde 2,0 procent in.

TKH Group opende lager na cijfers, maar sloot toch 2,8 procent hoger. ING zag dat het eerste kwartaal nog iets slechter was dan voorzien, maar ook dat TKH op een flink beter tweede kwartaal rekent en dat de outlook voor 2024 werd herhaald.

Bij de smallcaps viel het koersverlies van PostNL op. Het aandeel daalde 3,9 procent na kwartaalcijfers. Degroof Petercam verlaagde na de cijfers het koersdoel van 1,35 naar 1,25 euro. "Een weinig overtuigende start, maar het eerste kwartaal is altijd een mager kwartaal", schreef de bank.

Hekkensluiter NX Filtration leverde 4,3 procent in en lijstaanvoerder Avantium won 3,7 procent.

Aandelen van NSI zaten maandag in de lift, nadat bekend werd dat het Singaporese First Sponsor Group zijn belang in het vastgoedbedrijf heeft uitgebreid. Uit een melding op 4 mei blijkt dat First Sponsor Group zijn belang in NSI heeft uitgebreid, van 2,87 naar 13,52 procent. NSI won in de AScX net achter Avantium bijna 3,7 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot 0,6 procent in het groen.