Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, nadat Saoedi-Arabië aankondigde de prijzen voor ruwe olie voor Europa en Azië te verhogen.

De markt interpreteerde de stap van Saoedi-Arabië als een signaal van een solide vraag.

De olieprijs probeerde maandag te herstellen van de grootste daling vorige week op weekbasis sinds februari, nadat staatsproducent Saudi Aramco zondag zei de prijzen in juni te verhogen voor ruwe olie die wordt geleverd aan Noordwest-Europa, Azië en het Middellandse Zeegebied.

Aramco stelde de officiële verkoopprijs voor Arab Light naar Azië voor juni vast op 2,90 dollar per vat boven het Oman/Dubai-gemiddelde, vergeleken met 2 dollar per vat in mei. Ook de prijzen voor andere lichtere en zwaardere soorten ruwe olie naar Azië werden verhoogd. De olieproducent verhoogde ook zijn prijzen in juni voor klanten in Noordwest-Europa en het Middellandse Zeegebied, maar niet voor de VS.

De stap hielp ruwe olie de week op een "sterkere basis" te beginnen, aldus analisten Warren Petterson en Ewa Manthey van ING, nadat Brent vorige week 6,0 procent daalde en WTI 6,9 procent verloor, toen de geopolitieke risicopremie in verband met de vrees voor een bredere oorlog in het Midden-Oosten geleidelijk werd uitgehold.

De olieprijs stond vorige week onder druk, deels als reactie op de besprekingen over een staakt-het-vuren in Caïro, gericht op het stoppen van de gevechten in Gaza tussen Israël en Hamas.

Hamas zei zondag dat de laatste gespreksronde was beëindigd. De Israëlische minister van defensie Yoav Gallant beweerde dat Hamas een deal niet serieus nam en waarschuwde voor "een krachtige actie in de zeer nabije toekomst in Rafah en andere plaatsen in Gaza", nadat Hamas Israëls belangrijkste grensovergang had aangevallen.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,37 dollar, ofwel 0,47 procent, hoger op 78,48 dollar.