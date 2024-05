Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 508,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 18.175,21 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 7.996,64 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 8.213,49 punten.

De Federal Reserve, het Amerikaanse arbeidsmarktrapport en bedrijfsresultaten [blijven] de beurshandel domineren, zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Van zeven naar één renteverlaging, maximaal twee. Dat is de weg die beleggers sinds begin dit jaar hebben afgelegd voor het aantal verwachte renteverlagingen door de Federal Reserve", aldus Aben.

"Dat weerspiegelt zich ook in het verloop van de langetermijnrente. Aan het begin van 2024 bedroeg het tienjarige rentetarief in de VS 3,9 procent, maar dit is inmiddels gestegen naar 4,5 procent. In Duitsland steeg de vergelijkbare rente van 2,0 procent naar 2,5 procent. Een verdere stijging van deze renteniveaus verwachten we niet", voegde hij toe.

De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices voor de dienstensector te verwerken. De dienstensector in de eurozone is in april in een hoger tempo gegroeid. De index steeg van 51,5 naar 53,3, het hoogste niveau in elf maanden.

De afzonderlijke indexen van de lidstaten lieten min of meer een identiek beeld zien. In Duitsland trok de groei verder aan, in Frankrijk sloeg een krimp om naar groei en in Italië ging het groeitempo licht omlaag. In Spanje trok de groei in april juist iets aan.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in maart op maandbasis gedaald met 0,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 7,8 procent.

Olie werd maandag tot één procent duurder op 78,68 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0776. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0760 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0758 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Verzekeraars zaten maandag in de lift. In de Duitse DAX steeg Allianz circa 2,0 procent. Ook Munich Re deed goede zaken. Het aandeel won ongeveer 2,8 procent. In de Franse CAC 40 steeg AXA circa 2,4 procent en in Amsterdam wonnen ASR, NN en Aegon circa 2,0 procent.

Ook aandelen van Europese autofabrikanten waren maandag in trek, net als die van halfgeleiders, die vorige week juist nog onder druk stonden.

Volkswagen steeg circa 1,3 procent, terwijl Mercedes-Benz ongeveer 1,4 procent won. Porsche noteerde circa 0,8 procent hoger.

Infineon won 2,6 procent in Frankfurt. STMicroelectronics steeg 0,1 procent in Parijs. ASML steeg 1,3 procent, ASMI won 0,6 procent en Besi noteerde 1,4 procent hoger.

PostNL leverde in Amsterdam 3,9 procent in, na teleurstellende kwartaalcijfers. Sectorgenoot Bpost daalde 2,6 procent.

Supermarktketen Colruyt daalde op de Belgische beurs met 2,2 procent. Kepler Cheuvreux begon het aandeel te volgen met een Reduceren advies.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 5.155,88 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.