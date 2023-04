Tesla stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft het afgelopen kwartaal de omzetverwachtingen niet weten waar te maken, terwijl de winstmarge onder de 20 procent daalde. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de producent van elektrische auto's. Tesla boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,5 miljard dollar, ofwel 0,73 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,3 miljard dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis boekte het concern een winst van 0,85 dollar per aandeel. De omzet steeg met 24 procent tot 23,3 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,85 dollar per aandeel op een omzet van 23,6 miljard dollar. De brutowinst bedroeg het afgelopen kwartaal 4,5 miljard dollar met een winstmarge van 19,3 procent. Dat is onder de 20 procent brutomarge die Tesla zich als bodem had gesteld. Wall Street rekende op een brutowinstmarge van 21 procent. Een jaar geleden bedroeg de winstmarge circa 29 procent en in het vierde kwartaal 24,3 procent. Tesla rapporteerde eerder deze maand een recordaantal leveringen in het eerste kwartaal, dankzij verlagingen van de prijzen en nieuwe Amerikaanse belastingverminderingen. Dinsdag verlaagde Tesla voor de tweede keer deze maand de prijzen in de VS, De prijs van Tesla Model Y werd met 3.000 dollar verlaagd tot een startprijs van 46.990 dollar. De prijs van de Tesla Model 3 werd met 2.000 dollar verlaagd tot een startprijs van 39.990 dollar. Het aandeel Tesla noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs bijna 4,0 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.