Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 5.161,70 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.790,15 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 16.276,58 punten.

Wall Street steeg maandag, in de nasleep van een niet al te positief Amerikaans banenrapport, dat de hoop op een renteverlaging dit jaar deed herleven.

"De afkoeling van de arbeidsmarkt doet de hoop op renteverlagingen door de Fed toenemen. Zoals eerder aangehaald, hoeft uitstel geen afstel te betekenen", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"De Fed verkeert niet in een positie om de rente meteen te verlagen, maar kan dit wel iets eerder doen dan begin vorige week werd gedacht", zei Swissquote Bank.

De focus zal deze week verschuiven naar de bedrijfscijfers van onder meer Walt Disney op dinsdag en Uber en Airbnb op woensdag.

Olie noteerde maandag 0,2 procent hoger op 78,27 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0774. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0786 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0758 op de borden.

Op macro-economisch vlak staat op dinsdag in de VS alleen het consumentenkrediet op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Tyson Foods daalde 7,5 procent. De vleesproducent behaalde in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een beter dan verwachte winst, terwijl de omzet licht onder de consensus uitkwam. Opvallend was de verbetering bij de tak die kipproducten maakt. Dit zorgde voor winst op operationeel niveau, waar er een jaar eerder nog een verlies in de boeken kwam.

Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal zijn belang in Apple verkleind, terwijl de operationele winst steeg. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett, dat ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield in Omaha in Nebraska.

Berkshire had eind 2023 905 miljoen aandelen Apple. Aan het einde van het eerste kwartaal waren dit er nog 790 miljoen. Buffett zei zaterdag dat het "zeer waarschijnlijk" is dat Apple aan het eind van het jaar nog steeds de grootste investering van Berkshire zal zijn.

Per Class A-aandeel steeg de winst van Berkshire in het eerste kwartaal op jaarbasis met 40 procent naar 7.796 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 6.702 dollar. Het aandeel won 0,8 procent.

Apple, dat na de beter dan verwachte kwartaalcijfers en de aankondiging van een fors aandeleninkoopprogramma donderdag nabeurs, op vrijdag nog 6 procent hoger sloot, daalde maandag 1,5 procent.

Later in de week is het nog de beurt aan onder meer Disney, Nikola, Lyft, beursdebutant Reddit, Uber en Beyond Meat.

Aandelen van Perficient stegen maandag bijna 53,00 procent, nadat bekend werd dat de digital consultancy onderneming wordt overgenomen door EQT voor 3 miljard dollar.

De Amerikaanse notering van Li Auto steeg maandag bijna 5,0 procent, nadat de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen sterke orders voor zijn goedkope model rapporteerde. Sectorgenoot Nio noteerde 2,3 procent lager. Xpeng steeg 0,1 procent. Tesla won 1,8 procent.