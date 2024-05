Slotcall: AEX heeft magische 900-puntengrens weer binnen handbereik

De AEX (+0,4%) sluit vandaag vrij probleemloos in het groen op een dag dat vooral de verzekeraars er over de hele linie goed bij liggen. Ook de beurzen elders in Europa kleuren groen. Uiteindelijk sluiten we deze handelsdag af op liefst 891,13 punten.

Mocht u nog een AEX-aandeel zoeken om de komende weken in de gaten te houden, let dan vooral op Prosus. Voor het eerst in lange tijd stond Prosus bovendien weer op het kooplijstje bij onze maandelijkse IEX Sentimentspeiling. Mocht u dat artikel nog niet gelezen hebben wegens de vakantieperiode, kan dat via deze link. Maar waarom Prosus? Kijkt u even mee naar de koersgrafiek die hieronder is bijgevoegd.

Het eerste zwarte cirkeltje is de top van januari 2023 op €36,18. Na drie keer te zijn afgeketst op de neerwaartse trendlijn, lijkt Prosus nu te zijn uitgebroken. De weestand zit nu rond het niveau van januari 2023. Nu ben ik geen technisch analist, maar ben ik wel benieuwd hoe u over dit plaatje denkt. Voor professionele technische analyse moet u natuurlijk bij Tostrams.nl zijn.

De AMX (+0,5%) en AScX (+0,0%) kleuren beide groen, al is het bij de AScX met de hakken over de sloot. In de AMX doet TKH, dat vanochtend met cijfers kwam, +2,8%. Dit ondanks een zoals verwacht zwak kwartaal. Toch gaf het concern wel aan dat het tweede kwartaal aanzienlijk beter zal worden en herhaalde bovendien de outlook voor 2024. Natuurlijk volgde in de loop van de middag een scherpe analyse. Is het aandeel nu koopwaardig? Dat leest u hieronder.

Moeizame start TKH verbetering op komst - IEX Premium https://t.co/wektWAhZ8E via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2024

Op de derde etage, bij de smallcappers, is het PostNL dat vandaag de handen niet op elkaar krijgt. Het concern dook in de rode cijfers, die inmiddels een vertrouwd beeld schetsen: groei van de volumes van pakketten (met 4,6%), maar een forse krimp in de volumes bij de posttak (van maar liefst 12,5% - of 8,8% aangepast voor verkiezingspost).

Maar menig analist is allesbehalve te spreken over eerdergenoemd aangepast cijfer. "PostNL zegt dat het krimpcijfer in Q1 bij mail slechts op 8,8% zou zijn uitgevallen in plaats van het officiële cijfer van -12,5% als er in Q1 2023 geen Provinciale Staten Verkiezingen in Nederland zouden zijn geweest. Maar in het persbericht van Q1 2023 wordt er met geen woord gerept over de Provinciale Staten Verkiezingen", zo valt te lezen op X.

Postzegelprijs inzet bij gevecht voor afschaffen bezorgdagen PostNL https://t.co/AjyctLHUMt pic.twitter.com/HrOmlDJyeC — DFT (@dft) May 6, 2024

"Het is duidelijk tijd voor verandering", zegt CEO Herna Verhagen in het begeleidend commentaar. Ze herhaalt de wens om meer tijd te krijgen voor de postbezorging: maximaal twee dagen en na verloop van tijd drie dagen. Bovendien verhoogt het concern de tarieven voor het versturen van brieven. Het tarief van een postzegel voor brieven in Nederland wordt €1,14 (was €1,09). Dan betaal je voor een postzegel bijna even veel als voor een aandeel PostNL: €1,19.

Dan nu naar Wall Street, dat vanmiddag licht hoger van start ging. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) tussenstand.

Afgelopen weekend was het ook tijd voor de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Opvallend was dat Buffett zo'n 13% van zijn positie in Apple verkocht. Dat lijkt weinig, maar dat is toch even $20 miljard dat op de markt komt. Heeft het met de waardering te maken? Wellicht, want ook de beste bedrijven zijn soms te duur. Dit is vooral opmerkelijk omdat Berkshire toch al een berg aan cash beschikbaar heeft: nu zo'n $200 miljard. Waarom? Buffett ziet momenteel gewoon te weinig interessante mogelijkheden.

Berkshire kocht bovendien voor $2,6 miljard aan eigen aandelen in. Ja, op dat tempo duurt het nog wel even voordat je je totale cashpositie erdoorheen hebt gejast. Scheelt natuurlijk dat er maar weinig aandeelhouders zijn dus hun aandelen willen verkopen, waardoor er sowieso weinig liquiditeit te bespeuren is. Ytd noteert het aandeel 10,6% in de plus. Hoofdredacteur Pieter Kort ging er gisteren in zijn vooruitblik dieper op in, mocht u die nog niet gelezen hebben.

Tegenvallend eerste kwartaal voor Stellantis

Stellantis zag de omzet in het eerste kwartaal met 12% teruglopen tot €41,7 miljard. Dat was een kleine tegenvaller. Oorzaken waren een afname in volumes (-10%) en wisselkoerseffecten (-3%). De automaker bevestigde de outlook voor het hele jaar, maar duidelijk werd dat de eerste helft van het jaar moeilijker zal zijn dan verwacht.

De sterke balans maakte het mogelijk het jaardividend te verhogen naar €1,55 per aandeel en een inkoopprogramma van eigen aandelen op te starten ter grootte van €3 miljard. Dat dividend kregen aandeelhouders op 3 mei in één keer, dus die €1,55 ging op 22 april (ex-datum) van de koers af. Dat maakte de koersdaling wat dramatischer dan het verlies feitelijk is. Hebben we hier een mooi koopmoment te pakken? U leest het hieronder.

Tegenvallend eerste kwartaal voor Stellantis - IEX Premium https://t.co/AqymfDkflR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2024

Amazon werkt hard om AI-achterstand in te halen

Amazon zag in het eerste kwartaal de omzet met 13% toenemen tot $143,3 miljard. Alle drie de segmenten deden het goed met een groei voor de Noord-Amerikaanse en internationale e-commerce-activiteiten van 12% en 10%. De groei van AWS - de clouddivisie van Amazon - wakkerde weer aan met 17%, maar blijft daarmee nog steeds flink achter bij de bijna twee keer zo hoge groei van de clouddivisies van Microsoft en Alphabet.

De operationele winst groeide tot $15,3 miljard van $4,8 miljard vorig jaar. Maar deze groei werd vooral mogelijk gemaakt door de slechte cijfers van vorig jaar, omdat het bedrijf te veel geïnvesteerd had tijdens de pandemie toen het extra hard groeide. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in onderstaande analyse van Ivo Breukink.

Amerikaanse Amazon werkt hard om AI-achterstand in te halen https://t.co/Tdahf6p4uD — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2024

Geslaagde turnaround Ontex weinig terug te zien in de waardering

Luierfabrikant Ontex heeft enkele bewogen jaren achter de rug: een snelle blik op de koersgrafiek spreekt in dat verband boekdelen. Een te agressieve expansiestrategie leidde tot een te hoge schuldenlast. Het concern had daardoor geen buffer meer om de impact van de hoge inflatie op te vangen.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf schoon schip gemaakt, diverse activiteiten van de hand gedaan, snoeihard bespaard op de kosten en zijn de Belgen weer in rustiger vaarwater aanbeland. Toch valt de koersontwikkeling tot nu toe wat tegen. De kans dat Ontex nog lang op de beurs noteert, is evenwel klein. Of onze Beleggersdesk het aandeel koopwaardig acht, leest u hier.

De turnaround bij luierfabrikant Ontex kan zonder meer als afgerond en geslaagd worden beschouwd. Een beurs-exit dreigt.https://t.co/p3QHbjZboT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 6, 2024

Top 3 stijgers en dalers

NX Filtration, PostNL en Flow Traders delven vandaag het onderspit. Avantium, geflankeerd door kantorenbelegger NSI en SBM Offshore, doet het stukken beter vandaag. Waarom NSI het vandaag zo goed doet, is omdat het Singaporese First Sponsor Group zijn belang heeft uitgebreid van 2,87 naar 13,52%. Een aangename verrassing voor NSI-beleggers.

Rentes

De rentes dalen vandaag over de gehele linie. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,74%.

Brede markt

De euro wint wat terrein en noteert op 1,0777. Goud staat hoger op $2.323. Zilver (+2,8%) krijgt de handen wat meer op elkaar en noteert op $27,30. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) stijgt naar 13,84. De bitcoin-trein dendert door en noteert op $63.406. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,59 dollar.

Het Damrak

"Laat ASML (+1,3%) vertrekken uit NL als ze dat zonodig willen. Miljarden betalen om een bedrijf in Nederland te houden is onacceptabel", zo stelt Marc Struik op de website van de Telegraaf.

(+1,3%) vertrekken uit NL als ze dat zonodig willen. Miljarden betalen om een bedrijf in Nederland te houden is onacceptabel", zo stelt Marc Struik op de website van de Telegraaf. De verzekeraars liggen over de gehele linie goed. ASR (+1,3%) heeft zelfs een nieuw all-time high te pakken.

(+1,3%) heeft zelfs een nieuw all-time high te pakken. ArcelorMittal (+0,2%) stijgt ook, hoewel de staalproducent door Deutsche Bank van de kooplijst is gehaald.

(+0,2%) stijgt ook, hoewel de staalproducent door Deutsche Bank van de kooplijst is gehaald. Heineken (-0,9%) gaat 62 pubs in het Verenigd Koninkrijk openen die in de afgelopen jaren gesloten werden. Dat gebeurde onder meer vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de hard opgelopen inflatie, waardoor consumenten minder uitgaven.

(-0,9%) gaat 62 pubs in het Verenigd Koninkrijk openen die in de afgelopen jaren gesloten werden. Dat gebeurde onder meer vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de hard opgelopen inflatie, waardoor consumenten minder uitgaven. Reuters meldt dat Shell (+0,9%) serieuze gesprekken voert over de verkoop van zijn brandstoffenproductie in Maleisië aan Aramco.

(+0,9%) serieuze gesprekken voert over de verkoop van zijn brandstoffenproductie in Maleisië aan Aramco. Investeringsmaatschappij Prosus (+1,3%) klimt, geholpen door de voortgaande koersstijging van het Chinese internet- en gamingbedrijf Tencent in Hongkong.

(+1,3%) klimt, geholpen door de voortgaande koersstijging van het Chinese internet- en gamingbedrijf Tencent in Hongkong. WDP (-0,1%) verliest licht op een koersdoelverlaging door effectenhuis Bernstein.

(-0,1%) verliest licht op een koersdoelverlaging door effectenhuis Bernstein. ING heeft het koersdoel voor Universal Music Group (+0,8%) verhoogd van €31,50 naar €33 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Agenda: dinsdag 7 mei

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - April (Jap)

06:30 Inflatie - April (NL)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 UniCredit - Cijfers eerste kwartaal (Ita)

07:00 Zalando - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:30 Heijmans - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers eerste kwartaal

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

08:00 Fabrieksorders - Maart (Dld)

08:00 Handelsbalans - Maart (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Maart (eur)

13:00 Nikola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 AMG - Cijfers eerste kwartaal

18:00 Marel - cijfers eerste kwartaal

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Reddit - Cijfers eerste kwartaal (VS)

Jaarvergaderingen van Allfunds, DSM-Firmenich, Philips en TKH

En dan nog even dit

Schoolvoorbeeld bij Booking

Perfect voorbeeld van hoe een hogere aandelenkoers, niet noodzakelijk leidt tot een hogere waardering: winst én cash flow verwachtingen voor #Booking stegen de voorbije twee jaar zelfs meer dan de koers zelf pic.twitter.com/E1GUZLsrRJ — Tom Simonts (@TSimonts) May 6, 2024

Komt al dat cash dan toch op?

$TSLA



? ELON MUSK CALLS ON WARREN BUFFET TO TAKE A STAKE IN TESLA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 6, 2024

Tijd voor Emerging Markets?

Tal van factoren maken Renco van Schie van Valuedge enthousiaster om aandelen uit de opkomende markten te kopen. "Als depressie omslaat in hoop en optimisme, dan kunnen er grote geldstromen richting deze aandelen gaan."https://t.co/P4FjymGZeG pic.twitter.com/7XlkWHZ7hB — IEXProfs (@IEXProfs) May 6, 2024

TA-specialist Nico Bakker over Adyen