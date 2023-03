Waarom we het over de ASML Twinscan NXT 2000i moeten hebben

De analogie met militair materieel is misschien nog niet zo slecht. Dat mag ook niet zomaar overal heen geëxporteerd worden. De Chinezen hebben bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn, dus ik begrijp het wel. En de chips moeten ergens gemaakt worden. Is dat niet in China, dan gebeurt het ergens anders. En dat is natuurlijk precies de bedoeling. Ik maak me niet druk om de cijfers van ASML. Ze verkopen die dingen echt wel. Als het niet aan de Chinezen is, dan aan de Koreanen, de Japanners of de Amerikanen. Voor de cijfers maakt het niet uit.



Oude machines zijn misschien wel steeds te upgraden, maar wie doet die upgrade? Niet de locale hoefsmid. Ik neem aan dat dat ASML weer is. Dus als je de export van de beste machines verbiedt, en ook de upgrades op de oude machines, dan is dat effectief. Er is effectief maar één aanbieder, dus gemakkelijk te handhaven.