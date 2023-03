Waarom we het over de ASML Twinscan NXT 2000i moeten hebben

Ga de concurrentie met China maar aan, je hebt jaren voorspong en loop maar wat harder, in plaats van China nu vast te binden. Met alle mogelijke gevolgen daarvan op termijn.

Dit is een mening, maar luister zeker naar het in ieder geval terzake kundige commentaar van Jos Versteeg van InsingerGilissen over...

Export ASML-machines naar China aan banden https://t.co/huMtHtml5P — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 9, 2023ASML zelf



Want de door onze regering aan ASML opgelegde exportbeperkingen zijn niet onopgemerkt gebleven in Beijing.

China not amused over Nederlands exportverbod ASML https://t.co/zNSzj56Q2y — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 9, 2023



EUV, DUV, DHZ

Hieronder ziet u die door Jos genoemde Twinscan NXT 2000i (staat die i voor turbo-injectie...?) die in de folder van ASML zelf onder het kopje DUV-machines (Deep Ultra Violet) staat. Een hoofdstukje eerder staan de meest geavanceerde apparaten, de EUV-machines (Extreme Ultra Violet), waar al een exportverbod op rust.

Luister daarom zeker even naar Jos, die haarfijn uitlegt dat al die verschillende types niet één bepaald kunstje kunnen. Wie handig is met de apparaten en ze steeds kan upgraden en verbeteren, kan ook met oudere, op papier minder capabele machines hoogwaardiger chips fabriceren dan de folder ooit beloofde.

Vergelijk het met militair materieel: vliegtuigen, schepen en tanks uit zelfs de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn dankzij allerlei updates nog steeds state of the art. Zo is het ook met ASML-machines: het gros van alle apparaten die het ooit maakte is nog gewoon in gebruik, al dan niet volledig gepimpt.



Waar gaat het nou eigenlijk over?

ASML noemt die Twinscan NXT 2000i expliciet in het persbericht in reactie op het regeringsbesluit. Ondanks dat ASML, zoals het zelf in de slotzin schrijft, al vier jaar te maken heeft met beperkingen, is het ook nu nog steeds niet duidelijk welke types, systemen of technieken wel of niet kunnen en mogen.

Wellicht weten Den Haag en op de achtergrond de VS het ook niet... Want hoe complex is de chipindustrie wel niet. Resteert er ook nog de vraag of zo'n exportverbod zin heeft, gezien de flexibiliteit van die machines, die dus weer afhankelijk is van de kundigheid en investeringsbereidheid van de gebruikers.



Geen onbelangrijke afzetmarkt

Onderstaand plaatje komt uit de analistenpresentatie van ASML bij de jaarcijfers. Merk op dat 85% van de omzet afkomstig is van Chinezen en Koreanen en dat juist de minder geavanceerde machines het beste lopen. ASML stelt in zijn laatste persbericht dat de outlook niet in gevaar komt door de nieuwe beperkingen.

Hoeveel omzet het concern al is misgelopen en hoeveel daar nog bij komt meldt het niet, en wellicht weet het dat ook niet. Het is echter geen gekke gedachte dat China ook in de rij zou staan voor de nieuwste machines. Ja, om ze uiteindelijk na te maken, te verbeteren en ze zeker goedkoper te exporteren, zegt u?

Zeker, maar of exportbeperkingen dat uiteindelijk voorkomen? Zoals Jos zegt, op de zwarte markt is ook wel eens wat te verkrijgen en als China echt zo'n (EUV-)machine wil hebben, weet het er vast wel op een of andere manier aan te komen. Bij ASML weten ze ook dat hun voorspong en positie geen fact of life zijn. Want wis- en natuurkunde is in Velhoven hetzelfde als elders in de wereld, zei een ASML'er laatst.

Nog iets: waarom mag China wel naar hartenlust investeren in bijvoorbeeld onze energie- en havenbedrijven, die zijn toch ook strategisch? Zegt u het maar.



ASML draait door

Hoe zit het ook alweer met die ASML-outlook? Nog even uit de analyse van de jaarcijfers van ASML van onze analist Paul Weeteling:

In het eerste kwartaal rekent ASML op een omzet van €6,1 - 6,5 miljard en een brutomarge van 49-50%. Gedurende het jaar zullen de kwartaalomzetten geleidelijk oplopen.

Voor boekjaar 2023 rekent ASML op een omzetgroei van meer dan 25% tegen een brutomarge die licht hoger zal liggen dan de 50,5% van vorig jaar.

Het traject van de margegroei naar de genoemde 54-55% in 2025 wordt daarmee iets steiler richting 2025 en dat maakt dat we de winsttaxatie voor dit jaar marginaal trimmen.

Nog vragen?

