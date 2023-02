We worden rijk! Lange leve AI en de beleggingsfantasie

De vraag moet ik nu in Microsoft of in Alphabet beleggen? blijft nog even onbeantwoord in het nieuwe speeltje van de gigant uit Seattle.

Het Nieuwe Bing van Microsoft is spreekwoordelijk vooralsnog alleen toegankelijk voor vrienden, bekenden en intimi. Het is een beetje afhankelijk van welke bron u van welke datum raadpleegt, maar het marktaandeel van Microsofts zoekmachine Bing (anno 2009) is ongeveer 2-3%. Alphabets Google heeft ruim 90%!

Verder zijn er nog - herinnert u zich die nog? - Yahoo!, het Russische Yandex en het Chinese Baidu met (in het Westen) verwaarloosbare marktaandelen van 1 à 1,5%.

Microsoft versus Alphabet



Kortom, Alphabet heeft vrijwel een monopolie op zoekgebied en grist het gros van de advertentiegelden weg. En dat alles staat nu misschien op het spel, als het bedrijf geen antwoord heeft op de uitdagingen die er ineens liggen, nadat Google ruim twintig jaar alleenheerser was en alleen last had van mededingingsautoriteiten.

Dit is de omzet van Alphabet over 2022, die helaas niet uitgesplitst is.



De Q4-cijfers zijn dat wel en ja, de sommen op de sigarendoos en het bierviltje leren dat het hier op jaarbasis gaat om een slordige $200 miljard. Wie wil daar geen graantje van meepikken?



Microsoft-CEO Satya Nadella laat daar in ieder geval geen gras over groeien. De networks staan er vol mee, kies zelf uw links. Hier is het vrij toegankelijke CNBC. Nog iets: wie zegt dat er niet veel meer omzet te behalen valt? Want de fantasie is eindeloos en daarmee zijn/komen er tal van nieuwe omzetmogelijkheden.

Microsoft koppelt Bing Plus nu aan Bing en Edge, maar misschien straks ook aan Office, Cloud, LinkedIn en noem maar op.

Microsoft mag dan de eerste openingszet doen, de concurrentie zit niet stil. Het is nog afwachten wat het door Alphabet aangekondigd Bard inhoudt. Een link met YouTube ligt voor de hand, of misschien wel iets nieuws. Of we zoeken, vragen en onderwijzen onszelf straks met Ernie van het Chinese Baidu.

Beleggen in AI met ETFs

Met markten van honderden miljarden dollars in het vizier. wordt bij andere technologiebedrijven zeker ook hard nagedacht en overgewerkt. Wie weet welke spelers zich nog meer melden. Of compleet nieuwe partijen - alles is mogelijk. Bedenk alleen dat beleggen niet een kwestie is van de toekomstige winnaars raden.

Microsoft heeft uiteindelijk meer miskleunen dan successen op zijn naam staan, Alphabet ook (YouTube was een overname) en dat geldt al helemaal voor Amazon. Goed, u wilt niet gokken, maar liever spreiden? Dan liggen trackers voor de hand. Bij DeGiro, waar het gros van u klant is, kom ik deze twee tegen.

Er zijn er natuurlijk veel meer, maar het gaat om het beeld en het idee. Dit is geen advies of reclame.



U ziet dat het geen strikte pure plays zijn - en dat geldt ook voor de concurrentie - maar eigenlijk vrij breed gespreide technologie-ETF's. Ze hebben allebei totale kosten (TER) van 0,4%.



Beleggen in AI-aandelen

Het voordeel van zulke producten is dat de kans groot is dat u de winnaars hebt. Dat geldt echter ook voor de verliezers... En zo komt u dan meestal weer bij de marktbrede benchmark uit, maar anders maakt u wildere ritten en betaalt u waarschijnlijk ook meer kosten. Of u moet een ritje willen maken, maar dan moet u weer timen.

Nog iets: misschien wordt met steeds meer AI-toepassingen beveiliging wel de grote winstmaker.

Of, zoals volgens een AI-artikel op deze site van twee weken geleden, moet u niet de goudzoekers zelf kiezen in de gold rush, maar de pikhouwelen- en zevenverkopers. Ergo, chippers! Toeval of niet, die gingen gisteren net zo hard omhoog als Microsoft en Alphabet. Of beleg in energiebedrijven, want AI zuipt als een Amerikaanse fifties-bak.

Iedereen rijk

Of u kiest niet, maar surft indirect mee op de nieuwe golf van waardecreatie die AI met zich meebrengt, omdat we met z'n allen weer sneller, beter en efficiënter werken. Zo ging het ook in de vorige ronde: de opkomst van het internet. Wie eind jaren negentig echter de winnaars gokte, zag zijn of haar geld nagenoeg verdampt.

Pas in het decennium daarna kwamen de Googles, Amazons en Facebooks bovendrijven. Op de voet gevolgd door de chippers, ook toen. Oude technologiebedrijven als Apple en Microsoft deden lekker mee, maar eigenlijk hebben álle bedrijven in álle sectoren een slag naar internet, technologie en meer efficiency gemaakt.

Dat leverde de grote bull market 2009-2021 op. Als de banken en financials er er in 2008 niet zo'n puinhoop van hadden gemaakt - historisch gezien doen ze dat eens per generatie, dus het wordt wel weer eens tijd - was het misschien 2003-2021 geweest. Enfin, misschien zijn we dankzij AI op weg naar weer een gouden tijd.

Alles is tech

Terug naar die bedrijven, neem Ahold Delhaize: is dat een grutter of tech? Minimaal beide. Zelfs PostNL is ondenkbaar zonder apps - en dát wil wat zeggen, denkt nu de helft van u (en de andere helft wordt nu boos :-) En balletjes kunnen raar rollen. Microsoft staat nu in de spotlights, maar is duur en doet al dik aan aandeelhouders-return.

Misschien dat het nu goedkopere Alphabet, al dan niet noodgedwongen omdat de concurrentie met de nieuwe buit aan de haal gaat, zelf een mooie blue chip wordt. Google is namelijk niet zomaar weg. Zelfs als de omzet zwaar onder druk komt te staan, kan het daar op papier dividenden en aandeleninkoop van doen. Al dan niet direct.

Zo komen we weer bij Microsoft uit dat 25 jaar terug nog het gros van de omzet uit Windows en Office haalde. And - it's gone, maar het zijn nu uitstekende vehikels naar de andere wel lucratieve producten van het concern. En zo kunnen we nog alinea's doorgaan, ofwel lang leve AI en de beleggingsfantasie (en de vrije kasstromen).

Zie het plaatje hieronder maar, van groeiaandeel naar blue chip in drie lijnen.