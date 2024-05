CEO: Kendrion wacht nog op marktherstel

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft de jaarstart door kostenbesparingen wat glans kunnen geven, maar de marktomstandigheden zijn nog niet verbeterd.

Dat zou deze zomer moeten gebeuren, aldus CEO Joep van Beurden in gesprek met ABM Financial News, maar vooralsnog is dit koffiedik kijken. Aanjager hiervoor is volgens Van Beurden een lagere rente. "Dat zou ons echt helpen", aldus de topman. Grote projecten, bijvoorbeeld windparken en de daarvoor bestemde turbines, komen eerder los als de rente lager is.

Ondanks de dalende omzet in de eerste drie maanden van dit jaar, van 82,5 miljoen naar 75,1 miljoen euro, lukte het Kendrion toch om de winstgevendheid op te voeren. "En dat is te danken aan kostenbesparingen", zei Van Beurden, vooral bij de industriële remmen. Daar profiteerde Kendrion van lagere kosten dankzij werktijdverkorting en een kleiner personeelsbestand. "Een inhaalslag", noemde de CEO dit. Dat betekent wel dat er op dit vlak weinig extra meer te halen valt, erkende hij.

"Op dit niveau zijn de kosten op een acceptabel niveau", aldus Van Beurden. Hij wil niet veel verder in de kosten snijden. De groei komt terug "en dan moeten we klaar staan". En dat lukt niet als door kostenbesparingen te organisatie te ver is uitgekleed. Wanneer dat herstel komt, is ook voor Van Beurden lastig te zeggen. "Misschien in het derde of vierde kwartaal, of begin volgend jaar."

De nieuwe Chinese fabriek komt inmiddels mooi op stoom, vindt Van Beurden. Enkele projecten lopen nu, en die trend wordt sterker volgens de CEO. Daarmee wordt de Chinese tak "ook steeds belangrijker" voor Kendrion.

De verkoop van de automotive-activiteiten aan Solero Technologies vordert goed. Die wordt in augustus of september hoogstwaarschijnlijk afgerond. "De kosten hiervoor zitten al in de winst- en verliesrekening", zei CFO Jeroen Hemmen tegen ABM Financial News. Hij schat de kosten om te stoppen met Sound Systems op circa 4,5 miljoen euro, en die kosten zullen in de tweede jaarhelft worden verantwoord.

Kendrion zag in het eerste kwartaal het werkkapitaal en daarmee ook de schuld wat oplopen. Eind maart stond de schuld op krap 146 miljoen euro. De schuldratio bleef echter stabiel, door de aangetrokken winstgevendheid, benadrukte Van Beurden.