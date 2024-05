AEX handhaaft zich boven de 900 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger, na weer een serie aan bedrijfscijfers.

Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,2 procent op 901,90 punten.

Gisteren bleef Wall Street dicht bij huis en er Azië sloot vanochtend overwegend lager.

Beleggers blijven evenwel optimistisch gestemd vanwege de dalende rentes en verwerken ondertussen de stroom aan bedrijfscijfers, die per saldo meevallen.

Het sentiment is in mei weer positief geworden, aldus investment manager Nathan Levy van ING. Mede geholpen door een aantal contraire sentimentsindicatoren van Bank of America en Citigroup, die zich op niveaus bevinden waarop het tijd is aandelen op te pakken. En Goldman Sachs meldde dat zogehten commodity trading advisers de aandelenexposure hebben verhoogd en naar verwachting blijven kopen. Hiertegenover staat dat strategen van JPMorgan menen dat aandelen het lastiger zullen hebben als gevolg van de opgelopen waardering, aldus Levy.

Fed bestuurder Neel Kashkari zei dinsdag dat een renteverhoging door de centrale bank niet kan worden uitgesloten, maar de lat daarvoor ligt behoorlijk hoog. Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, heeft dit jaar geen stemrecht binnen de FOMC. Afgelopen vrijdag waarschuwde Fed-bestuurder Michelle Bowman nog dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft.

In Zweden verlaagde de Riksbank vanochtend de rente, maar dat was geen heel grote verrassing. De bank lichtte toe dat de inflatie van Zweden de doelstelling van de Riksbank nadert. Mocht de doelstelling worden bereikt, dan verwacht de bank in de tweede jaarhelft nog twee renteverlagingen door te voeren.

Verder bleek woensdagochtend dat de Nederlandse industrie ook in maart weer minder heeft geproduceerd. De productie, gecorrigeerd voor kalendereffecten, nam af met 6,0 procent op jaarbasis. Daarmee is het inmiddels de negende maand op rij dat de productie daalt.

De productie van de Duitse industrie bleek in maart minder hard gedaald dan verwacht. Op jaarbasis daalde de productie met 3,3 procent. Een maand eerder bedroeg de afname 5,3 procent.

Woensdag zal er op macro-economisch gebied in de VS onder meer aandacht zijn voor de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden en de groothandelsvoorraden.

Donderdag en vrijdag zijn de meeste beurzen gewoon open, toch zullen veel handelaren een lang weekend genieten vanwege Hemelvaart.

De olieprijzen bleven onder druk staan, mede door oplopende olievoorraden. Zo noteerde een vat WTI-olie 1,4 procent lager op 77,27 dollar per vat. Een vat Brent olie daalde 1,3 procent tot 82,09 dollar.

De rentes noteerden fractioneel hoger en de euro/dollar daalde licht naar 1,0745.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Ahold Delhaize aan kop met een winst van 3,4 procent. Ahold Delhaize boekte in het eerste kwartaal een iets hogere omzet, terwijl de marge ook hoger uitviel dan voorzien. De supermarktketen herhaalde de outlook voor heel 2024. Analist Frederick Wild van zakenbank Jefferies was te spreken over de cijfers en wees vooral op de meevallende prestaties in de VS. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel van 31 naar 32 euro.

Kepler Cheuvreux zag geen grote veranderingen bij Ahold en herhaalde het koopadvies in afwachting van de beleggersdagen die de supermarktketen eind van deze maand organiseert.

Heineken kon 2,6 procent beschrijven na meevallende cijfers bij sectorgenoot AB InBev. In Brussel won InBev 4,7 procent.

Philips beleefde een moeilijke dag en verloor 2,0 procent.

In de AMX won Air France -KLM 4,3 procent en Van Lanschot 1,6 procent. Van Lanschot zat dinsdag ook al in de lift na een koopaanbeveling van analisten van Kepler.

SBM Offshore kon 0,1 procent bijschrijven, na meevallende cijfers. Het bedrijf boekte een omzetgroei ten opzichte van vorig jaar en handhaafde de outlook voor 2024. ING gaf aan dat alles redelijk conform verwachting was en de cijfers van vanochtend zullen dan ook weinig impact hebben.

AMG verloor 0,4 procent. AMG presteerde beter dan verwacht in het eerste kwartaal en de strategische projecten liggen op schema, zo stelde ING woensdagochtend in een rapport na de cijfers. Voor analist Stijn Demeester was er geen aanleiding om het koopadvies aan te passen en hij handhaafde het koersdoel op 30 euro.

Degroof Petercam verhoogde woensdag het koersdoel voor AMG van 18 naar 23 euro. De kwartaalcijfers vielen met enkele miljoenen hoger uit dan waar analist Frank Claassen rekening mee hield, nadat de vanadiumprijzen stegen en AMG Technologies een bemoedigend kwartaal achter de rug had.

Het aandeel AMG startte woensdag in eerste instantie flink in het rood, maar wist dit gedurende de ochtend te beperken.

In de AScX wonnen Vivoryon en B&S Group 6,4 en 1,9 procent en daalde Pharming 0,6 procent na cijfers, ondanks een flinke omzetstijging. In gesprek met ABM Financial News liet CEO Sijmen de Vries weten ook veel kansen te zien in leniolisib voor aanvullende indicaties, buiten de zeldzame immuunziekte APDS. De Vries sprak van een "pijplijn in een product, een verborgen juweel".

De rode lantaarns waren voor Avantium en ForFarmers die beide circa 2 procent verloren.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999