Big Tech is dood, leve Big AI

De beleggingspropositie is misschien simpel: core Big Tech (Alphabet, Amazon, Apple, Meta en Microsoft) was zeker de laatste tien jaar de koning van grofweg internet, apps en smartphone. Even grofweg was het speelveld ongeveer zo verdeeld:

Alphabet met Google-zoekmachine en advertising

Amazon met online shopping en cloud

Apple met (lucratieve) hard- en software

Meta met social media en advertising

Microsoft met software en cloud

De vraag is of Big Tech ook de Big Tech van artificial intelligence (AI) wordt. Meta laat zien hoe kwetsbaar het is als advertentiestromen veranderen, zodra er maar één algoritme verandert en concurrenten (TikTok) een populairder kunstje kunnen. In 2006 was ik bij de opening van Google HQ Nederland. Letterlijke quote destijds:

We zijn maar voor één ding bang: dat iemand in een garage iets geniaals uitvindt.

Met de komst van OpenAI's zoekmachine-nieuwe-stijl ChatGPT is er misschien inderdaad een uitdager van de ruim twintig jaar almachtige Google-zoekmachine. Over één ding hoort u nog niemand: hoe gaat ChatGPT geld verdienen aan die (energie slurpende!) tool, laat staan een goudmijn worden à la Google (en YouTube)?

Dat Alphabet in rep en roer zou zijn - oprichters Larry Page en Sergey Brin zouden zelfs zijn gemobliiseerd - is logisch en mag gerust. Misschien is het wel een goed teken dat het bedrijf alert is. Wat AI betreft is het zeker niet uit een ei gekropen en we zullen zien waar het mee komt. Het risico bestaat dat het bedrijf een one trick pony blijkt.

Volgende week is de jaarrapportage, hier zijn de laatste kwartaalcijfers.



Vanavond zijn er cijfers van Philadelphia Semiconductor Index (SOX)-component én Dividend Aristocrat Texas Instruments, morgen ASML en donderdag Intel. Misschien moet u hier zijn, als u niet kan kiezen wie de winnaars worden in de slag om AI. Ook oude namen kunnen dan nog meekomen en voor aandeelhoudersreturn zorgen.

Apple en Microsoft zijn het meer dan levende bewijs. Tim Cooke gaat wellicht zelfs de kaap van $1 biljoen aan dividend en aandeleninkoop slechten. Een ander voorbeeld is dat Texas Instruments. Dat stond in zijn lange bestaan vaak met de rug tegen de muur, en verhoogt desondanks sinds mensenheugenis het dividend.

Microsoft was vijftien jaar lang onder Steve Ballmer dood geld. Zijn opvolger Satya Nadella heeft geruisloos het concern omgeturnd van een pure Windows & Office trick pony tot een gigant die werkelijk naar alle lucratieve technologiemarkten tentakels heeft uitgeslagen. En nu zit het vuistdiep in OpenAI en ChatGPT.

Kortom, schrijf Alphabet niet meteen af, zomin als Meta. Zeker niet zolang daar de cash nog door de ramen naar binnen waait. Dat gaat niet meer met double digit groei, waar we jarenlang aan gewend waren en mee verwend zijn. Het gaat echter nog altijd met miljarden tegelijk, en dat geeft die bedrijven heel veel armslag.

Semiconductor stocks are seen benefiting from the rise of generative AI, such as #ChatGPT. Since bottoming in Oct, Semis have been best-performing sector. SOX is up 29% off bottom vs S&P 500 up only 11% over same period. Barclays has upgraded AMD, QCOM, STX, & raised PT on NVDA. pic.twitter.com/UMLPCLBEro — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 24, 2023



Neergaande trend gebroken: voor de verandering eens het langste (logaritmische) plaatje van de SOX.



Misschien zijn chippers een goed idee als u niet kan kiezen uit al die (nieuwe) namen die om de AI-buit gaan vechten. Zie het als een gold rush. U kan zelf goud zoeken, maar als u pikhouwelen en zeven verkoopt aan al die gelukzoekers, hebt u heel wat zekerdere, minder risicovolle en vooral lucratieve business.

ASML is dan weer de hofleverancier van die pikhouwelen- en zevenverkopers en zelfs dat bedrijf is niet en nooit veilig voor de voortstomende geschiedenis. Zie hieronder de omzetverhouding; dit is pure geopolitiek. Op een dag kan er ook hier zomaar een uitdager zijn, al dan niet met een nieuwe, of radicaal andere techniek.

Eén ding is zeker: er wachten ons woelige technologiejaren met heel veel kansen en risico's. U hoeft echt niet altijd de winnaars goed te gokken om goed te boeren. Sommen maken loont doorgaans meer dan fantasie zoeken. Wat is het hoe dan ook toch een heerlijke tijd om belegger te zijn - wat zijn we bevoorrecht.