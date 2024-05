Uber schrijft rode cijfers ondanks hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft in het eerste kwartaal een verlies geboekt als gevolg van verschillende schikkingen en tegenvallende beleggingsresultaten, maar haalde de eigen outlook wel. Dat bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse taxi- en bezorgplatform. Het verlies komt als een verrassing voor analisten. Die mikten juist op winst. 2023 was het eerste jaar waarin Uber als beursgenoteerde onderneming een jaarwinst boekte, nadat CEO Dara Khosrowshahi flink in de kosten sneed en honderden banen schrapte. In het afgelopen kwartaal werd een verlies geboekt van 654 miljoen dollar, terwijl analisten geraadpleegd door FactSet mikten op een winst van 474 miljoen dollar. In de laatste drie kwartalen van 2023 boekte Uber telkens winst. In het verlies zit een post van 721 miljoen dollar, gerelateerd aan beleggingen in andere bedrijven. Ook werden er enkele schikkingen getroffen in rechtszaken die tegen het bedrijf waren aangespannen, onder meer in Australië. Uber verwacht dat het onder de streep last blijft houden van teleurstellende beleggingsresultaten, terwijl de onderliggende resultaten wel winstgevend zullen blijven. Het bedrijf wees op de vrije kasstroom en de aangepaste EBIT als indicator dat Uber nog steeds op het juiste spoor zit. De omzet steeg met 15 procent tot 10,1 miljard dollar. Het aantal geboekte ritten via Uber stelde teleur, maar de bestellingen bij Uber Eats overtroffen wel licht de verwachtingen van analisten. Uber rekende zelf voor het eerste kwartaal op 37,0 miljard tot 38,5 miljard aan brutobestellingen. De aangepaste EBITDA zou tussen 1,26 miljard en 1,34 miljard uitkomen, zei het bedrijf in februari bij de presentatie van de jaarcijfers. Uber meldde over het afgelopen kwartaal 37,7 miljard dollar aan boekingen en een aangepaste EBITDA van 1,4 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 82 procent. Outlook Uber verwacht in het lopende kwartaal een aangepaste winst te boeken van 1,45 tot 1,53 miljard dollar. Analisten mikken voor dit kwartaal op 1,49 miljard dollar. De waarde van geboekte ritten zal tussen de 38,75 en 40,25 miljard dollar uitkomen, waar analisten mikten op 40 miljard dollar. Het aandeel Uber lijkt woensdag 5,5 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.