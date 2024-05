Valuta: euro houdt voet bij stuk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd rondom de 1,0750 in een zeer rustige markt. "Het is tot nu toe een zeer rustige dag en dat zal vermoedelijk niet veranderen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De euro bewoog woensdagochtend in een zeer smalle bandbreedte van iets meer dan 1,0730 tot net boven de 1,0750 dollar. Het hoogtepunt van de week volgt donderdag als de Bank of England met het rentebesluit komt." Rabobank voorziet geen rentewijzigingen. Voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari zei dinsdag te verwachten dat het belangrijkste rentetarief in de VS voorlopig ongewijzigd blijft nu de economische groei en het huidige inflatieniveau nog geen aanleiding geven tot een verlaging. Kashkari betoogde dat veel bedrijven lopende schulden tegen lagere tarieven op de balans hebben staan, waarmee het rentebeleid van de Fed meer tijd nodig heeft om effect te hebben op de financieringsmarkt. "Wij zien intussen in de VS wel een afname in de vraag naar zowel kort- als langlopende leningen ontstaan', aldus Mevissen. Riksbank heeft woensdag de rente verlaagd en voldeed met deze beslissing aan de eerdere prognose van een verlaging in mei of juni. Het monetaire beleidsorgaan verlaagde de rente met 25 basispunten van 4,00 naar 3,75 procent. De bank lichtte toe dat de inflatie van Zweden de doelstelling van de Riksbank nadert. Mocht de doelstelling worden bereikt, dan verwacht de bank voor de tweede jaarhelft nog twee renteverlagingen door te voeren. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0745 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8613 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent tot 1,2478 dollar. De euro steeg 0,4 procent naar 11,7277 Zweedse kroon. Bron: ABM Financial News

