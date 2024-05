Bank of England vermoedelijk optimistisch over renteverlaging

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England komt steeds dichter bij een renteverlaging, maar zal donderdag het kruit nog droog houden. Dit is de verwachting van de markt in aanloop naar het Britse rentebesluit.

"Wij verwachten een optimistische toon tijdens de vergadering van donderdag, maar denken dat de Bank haar forward guidance niet zal aanpassen", zeiden economen van ING in een vooruitblik, omdat de richting van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op de korte termijn nog onzeker is.

Elke verandering in de bewoordingen die de Bank of England gebruikt in de toelichting op het besluit donderdag, "zou een vrij grote aanwijzing zijn dat de Bank van plan is om in juni te verlagen", aldus ING, dat zelf een eerste verlaging in augustus verwacht, hoewel het juni niet helemaal uitsluit. De bank rekent op drie of vier renteverlagingen dit jaar.

"De markten zijn nog niet volledig overtuigd. Beleggers gaan uit van 41 basispunten aan verlagingen dit jaar, slechts iets meer dan in de VS", aldus ING, dat er ook op wijst dat de Bank of England nog twee sets inflatie- en loondata krijgt in aanloop naar het rentebesluit in juni.

Danske Bank verwachten "dat het monetaire beleidscomité zijn communicatie zal aanpassen, waardoor de markten worden voorbereid op een op handen zijnde start van een verlagingscyclus." De Deense bank rekent op een eerste verlaging van 25 basispunten in juni.

Economen van Barclays kijken uit naar de inflatieverwachtingen van de Bank of England en denken dat de inflatie vanaf medio 2026 onder de doelstelling van 2,0 procent uitkomt die de centrale bank nastreeft.

Op korte termijn zal er volgens Barclays weinig veranderen aan de inflatieverwachtingen die de centrale bank in februari bekendmaakte. Toen ging de Bank of England uit van een inflatie die in het tweede kwartaal van 2024 tijdelijk onder de 2 procent uit zou komen. Maar in het derde en het vierde kwartaal zou de inflatie vervolgens weer oplopen, waarschuwde de centrale bank drie maanden geleden.

In maart stegen de consumentenprijzen in het VK met 3,2 procent, tegen 3,4 procent in de maand ervoor. Cijfers over april verschijnen op 22 mei.

Analisten van Morgan Stanley denken dat de Bank of England en de Federal Reserve redelijk gelijk op zullen gaan qua het aantal renteverlagingen dit jaar, "maar er is een risico van beleidsdivergentie" die zou kunnen wegen op de koers van het Britse pond.

"Als de markten Fed-verlagingen voor dit jaar zouden uitsluiten, terwijl de BoE doorgaat met haar versoepelingscyclus zoals onze economen verwachten [75 basispunten voor dit jaar], dan denken wij dat de pond/dollar koers opnieuw de 1,20 zou kunnen testen", aldus Morgan Stanley.

Voor elk pond kregen beleggers woensdag 1,2477 dollar.

De Bank of England maakt het rentebesluit donderdag op 13.00 uur bekend. Ook verschijnt dan een nieuw inflatierapport van de centrale bank.