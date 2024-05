Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, na enkele goed ontvangen bedrijfsresultaten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 515,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 18.538,75 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,1 procent met een stand van 8.157,05 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 8.347,05 punten. Vooral de winsten van AB Inbev, Asltom en Siemens Energy bepaalden het positieve sentiment. Zaye Capital ziet nog steeds risicobereidheid onder beleggers, gesteund door bedrijfsresultaten en macrodata. Olie noteerde woensdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 76,99 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 81,81 dollar werd betaald, een daling van 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0749. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,07 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0757 op de borden. Bedrijfsnieuws Alstom kwam vanochtend met een plan om de schulden terug te brengen. Volgens Citi zullen beleggers dit waarderen. Het aandeel steeg met 2,6 procent. AB InBev heeft in het eerste kwartaal van 2024 de volumes zien dalen, terwijl de marges en de winst wel stegen. Jefferies vond de resultaten sterk. De koers steeg 4,8 procent. Ahold Delhaize maakte over het eerste kwartaal beter dan verwachte omzetcijfers en resultaten bekend. Onderliggend waren de resultaten volgens Degroof Petercam iets beter dan verwacht. De bank verhoogde het koersdoel van 31,00 naar 32,00 euro met handhaving van het Houden advies. De koers steeg 3,4 procent. Siemens Energy kende een sterk eerste kwartaal en de outlook voor heel het jaar werd verhoogd, al werd daar al wel rekening mee gehouden in de markt. De koers steeg 12,7 procent. BMW bleef in het afgelopen kwartaal met een marge van 8,8 procent bij automotive binnen de eigen jaardoelstelling van 8 tot 10 procent, terwijl concurrenten ten opzichte dergelijke marges niet halen, merkten analisten op. De koers daalde 3,0 procent. Chemieconcern Evonik herhaalde de jaaroutlook voor de EBITDA van 1,7 miljard euro, waar de consensus rekening houdt met 2,0 miljard euro. De koers steeg 0,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 steeg dinsdag 0,1 procent op 5.187,70 punten, de Dow Jones index won eveneens 0,1 procent op 38.884,26 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 16.332,56 punten. Bron: ABM Financial News

