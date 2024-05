FT: VS trekt licenties in om chips aan Huawei te leveren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering heeft licenties ingetrokken, waardoor technologiebedrijven zoals Qualcomm en Intel mogelijk niet langer chips kunnen leveren aan het Chinese Huawei. Dit meldde de Financial Times woensdag op basis van bronnen. Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken bevestigde tegenover de Britse zakenkrant dat het bepaalde licenties had ingetrokken, maar zei niet om welke bedrijven het gaat. De ingetrokken licenties zullen gevolgen hebben voor de levering van chips voor laptops en mobiele telefoons van het Chinese telecombedrijf, zeiden de bronnen. Qualcomm reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van de FT, en Intel weigerde commentaar te geven. Bron: ABM Financial News

