Wall Street koerst af op licht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden circa een half uur voor opening van Wall Street 0,4 procent lager, na vier dagen hoger te zijn gesloten.

Gisteren bleef Wall Street dicht bij huis, terwijl de macro-economische agenda nauwelijks gevuld was.

De markten verwerken nog steeds een barrage aan bedrijfscijfers en hoewel de uitslagen soms fors en uiteenlopend zijn, lijken de cijfers per saldo mee te vallen.

Bijna 85 procent van de bedrijven uit de S&P 500 heeft dit winstseizoen al kwartaalresultaten gedeeld. Daarvan heeft volgens FactSet ongeveer 80 procent de verwachtingen van Wall Street overtroffen.

Aan de andere kant waait er ook een prettige meewind voor aandelen uit de rentehoek. Sinds de laatste banencijfers is de tienjaarsrente in de VS weer gedaald tot onder 4,50 procent. Dit gaf een extra steuntje in de rug voor groeibedrijven.

Zo wisten bijvoorbeeld de Magnificent Seven als groep dinsdag weer de records op dagbasis aan te scherpen. En als deze zwaargewichten hun schouders eronder zetten wil het wel lukken, zo bleek ook vorig jaar. Overigens is het nog wachten op de cijfers van Nvidia die op 22 mei worden verwacht.

Vandaag staan nabeurs onder meer Airbnb, Instacart, Bumble en AMC op de rol. Het zogenaamde “meme”-aandeel AMC heeft een flinke klap te verwerken gehad en is na het hoogtepunt van 2021 boven de 600 dollar per aandeel teruggevallen naar net boven de 3 dollar per aandeel.

Beleggers zullen woensdag ook uitkijken naar economische gegevens over groothandelsvoorraden. Er wordt verwacht dat functionarissen van de Federal Reserve, waaronder vicevoorzitter Philip Jefferson, Boston Fed-president Susan Collins en Fed-gouverneur Lisa Cook, gedurende de dag opmerkingen zullen maken.

De olieprijzen bleven onder druk staan, mede door oplopende olievoorraden. Zo noteerde een vat WTI-olie 1,3 procent lager op 77,38 dollar per vat. Een vat Brent olie daalde 1,2 procent tot 82,14 dollar.

De rentes noteerden fractioneel hoger en de euro/dollar daalde licht naar 1,0739.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft in het eerste kwartaal een verlies geboekt als gevolg van verschillende schikkingen en tegenvallende beleggingsresultaten, maar haalde de eigen outlook wel. Uber verwacht in het lopende kwartaal een aangepaste winst te boeken van 1,45 tot 1,53 miljard dollar. Analisten mikken voor dit kwartaal op 1,49 miljard dollar. De waarde van geboekte ritten zal tussen de 38,75 en 40,25 miljard dollar uitkomen, waar analisten mikten op 40 miljard dollar. Het aandeel Uber lijkt woensdag 8,4 procent lager te gaan openen.

Het socialmediabedrijf Reddit rapporteerde een stijging van het aantal dagelijks actieve gebruikers en gaf een omzetvoorspelling voor het tweede kwartaal die de verwachtingen van analisten overtrof. Dit was het eerste winstrapport sinds de beursgang in maart. De aandelen stegen voorafgaand aan de openingsbel met bijna 10 procent.

De omzet van Lyft groeide en het verlies werd vorig kwartaal kleiner, nadat het taxibedrijf de kosten had verlaagd en nieuwe functies had geïntroduceerd om klanten aan te trekken. De aandelen stegen voor de openingsbel met 5 procent.

Rivian, de startup voor elektrische voertuigen, rapporteerde een groter dan verwacht kwartaalverlies, omdat een herontwerp, bedoeld om de productie van zijn voertuigen goedkoper te maken, de kosten juist opdreef. De aandelen daalden met ongeveer 6,5 procent voor de openingsbel. Gisteren waren er nog geruchten over een mogelijke samenwerking met Apple.

De kwartaalomzet en winst van videogame-uitgever Electronic Arts daalden, nadat het in de eerste maanden van 2024 geen grote games uitbracht en zodoende de resultaten onder druk stonden. De aandelen daalden voorbeurs bijna 4 procent.

AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, zei dat de volumes vorig kwartaal minder daalden dan verwacht, omdat sterke verkopen in Europa en opkomende markten de problemen in de VS hielpen compenseren. De Amerikaanse certificaten van aandelen AB InBev stegen voorbeurs met bijna 5 procent, wat een weerspiegeling is van de winst van het aandeel in Brussel.

De Japanse autofabrikant Toyota Motor zei dat de zwakke yen heeft bijgedragen aan een sprong van 80 procent in de kwartaalnettowinst en kondigde een aandeleninkoop aan. Toch waarschuwde Toyota dat hogere kosten zullen leiden tot een winstdaling in het nieuwe fiscale jaar. De Amerikaanse notering steeg licht met 0,2 procent voorbeurs.

Slotstanden

De S&P 500 steeg dinsdag 0,1 procent op 5.187,70 punten, de Dow Jones index won eveneens 0,1 procent op 38.884,26 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 16.332,56 punten.