Waakvlammetje op de energiemarkten

De energieprijzen zijn afgelopen maanden in rap tempo gedaald. Dat zien we onder meer terug in het verloop van de Nederlandse inflatie. Uit ramingen van het CBS blijkt dat de inflatie in januari was gedaald naar 7,6%, tegenover 9,6% in december.

Overigens is het inflatiepeil in een paar maanden bijna gehalveerd, na een piek in september rond 14,5%. Opvallend is wel dat grondstofprijzen al vroeg in de zomer van 2022 begonnen te kantelen: iex.nl/Artikel/753224/Grondstoffen-bevestigen-inflatiedaling.aspx

Op korte termijn stabiliseren de energieprijzen

Ik denk wel dat de ontwikkelingen in de gaten gehouden moeten worden, want technisch treedt er op korte termijn duidelijk stabilisatie op in de energiemarkten:

De prijs van Brentolie stabiliseert al ruim 2 maanden boven het low rond $75,06 (bodem van 9 december 2022).

Light Sweet olie maakt sinds begin december pas op de plaats boven het dieptepunt rond $70,16.

De Dutch TTF gasfuture stabiliseerde sinds begin januari iets boven €50/MMWH. Maar in de afgelopen 2 maanden is de prijs ruimschoots gehalveerd.

Alleen de prijs van aardgas zit, na een high rond $7,34 eind november, al weken in een vrije val. Gisteren, 1 februari, noteerde aardgas $2,75.

Intussen blijven beleggers, om inzicht te krijgen in de effecten van de inflatie, de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen.

Winsten bij bedrijven worden beïnvloed

Uiteraard heeft de volatiele inflatieontwikkeling (zowel omhoog als omlaag) ook gevolgen voor de bedrijfscijfers. Beleggers willen vooral weten in hoeverre inflatie de winsten bij bedrijven beïnvloedt.

De conclusie is dat het technische beeld kwetsbaar blijft, maar dat zich op korte termijn wel wat stabilisatie aftekent.

Mij valt op dat aandelen, na een flitsende start in het nieuwe jaar, al een paar weken helemaal niets doen. De AEX hobbelt al een tijdje richtingloos tussen 736 en 755 punten.

Deze keer bekijk ik, om de inflatieontwikkelingen in te kunnen schatten, de technische plaatjes van de energiemarkten: olie, gas en de grondstoffenindex.

Wereldwijde grondstoffenindex oogt nog kwetsbaar

De DJ-UBS Commodity Index vormt lagere toppen. Het feit dat de oude koersbodems en de nieuwe koerspieken elkaar overlappen, geeft beperkte verkoopdruk aan. We handhaven steun op $32,17 (bodem van 8 juli 2022).

Na een doorbraak onder steun $32,17 wordt $27,18 het volgende neerwaartse koersdoel. Enkel boven weerstand $33,95 (top van 18 januari) klaart het beeld op.

Brent maakt pas op de plaats

De huidige adempauze van Brentolie vindt plaats binnen de dalende trend. Steun ligt rond $75,06 (bodem van 9 december 2022). Er ligt een eerste horde rond $89,26 (top van begin december). De volgende weerstand ligt rond $99,45 (top van 7 november 2022).

WTI stuit op bovenkant dalend trendkanaal

De dalende trend verliest wat aan overtuiging nu Light Sweet olie (WTI) begint te stabiliseren. De steun ligt op $70,16 (bodem van 9 december 2022). Voor een concrete verbetering is het zaak dat de olieprijs eerst uit de dalende trend weet te breken. Pas bij een doorbraak en slotstand boven weerstand $83,33 (top van 1 december 2022) klaart de lucht echt op.

Natural gas beweegt neerwaarts in zwak dalende trend

De prijs van aardgas laat een dalende trend zien. Er ligt steun rond $2,46 (bodem van 7 april 2021). Na een doorbraak onder steun $2,46 wordt $2,26 het volgende neerwaartse koersdoel. Natural Gas biedt weerstand op $6,96 (top van 14 december 2022).

Felle downtrend Dutch Gas-future lijkt wat tot rust te komen

De Dutch TTF gasfuture ontwikkelt zich technisch zeer zwak. Enkel op de zeer korte termijn lijkt zich wat stabilisatie af te tekenen (binnen de cirkel), iets boven €50/MWh. Vooral het feit dat de Dutch TTF gasfuture weer boven de bodem van medio januari kruipt, geeft aan dat de markt wat tot rust komt.

Overigens is er ook sprake van een serieuze oversoldconditie. Afgezien van de recente aarzeling zou de gasprijs nog verder kunnen dalen, want technisch blijft de tendens naar onderen gericht.

