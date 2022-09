Nervositeit voorbeurs, want wordt het jumbo of super jumbo rate hike?

Word er echt niet nerveus van hoor en laat de grootkapitalist maar flink rente betalen voor zijn schulden, niks mis mee. Fed en ECB zijn de boefjes die hen beschermen. En laat de aandelen maar lekker naar beneden pletteren zodat dividend meer opbrengt als bonds is mogelijk hoor. Ja maar weer de kapitalist wil er niet aan. Kan allemaal zo simpel zijn. Waarom moeilijk doen? AEX gewoon terug naar de 340 En Adyen naar de 40 euro want brengt niks op aan dividend. En laat nu dat gespeculeer jongens want als je wilt speculeren moet je in het casino zijn. Op de beurs lijkt het meer op de russiche roulette.

Zou er maar netjes vanaf blijven tot de lucht opklaart. Iemand had er aan gedacht wat er gebeurt als PUTIN echt met atoompjes begint te gooien? (AEX terug naar 50?) Daar wilt geen analist over spreken he meneer Jan Kamp? Of heb je het lef niet om de mensen nou eens ernstig te waarschuwen over deze gevolgen. cash blijven jongens en succes iedereen.